В Сыктывкаре из-за драки на борту сел самолет Иркутск — Москва
- 17:25 31 октября
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- Служба новостей
Во время рейса Иркутск - Москва, на борту самолета рейса AFL1445 авиакомпании "Аэрофлот" произошла драка между двумя пассажирами. Инцидент произошел накануне примерно в 19:20 по московскому времени. В ходе словесной перепалки конфликт перерос в физическое столкновение, и экипаж не смог успокоить ситуацию.
В связи с этим, капитан взял решение о незапланированной посадке на запасной аэродром в Сыктывкаре. Приземлившись, экипаж вызвал полицию и скорую помощь для одного из участников драки. Подробности о причинах и ходе конфликта пока не сообщаются, передает Телеграм-канал Mash.
Следует отметить, что драки и другие нарушения порядка на борту самолета являются серьезными нарушениями и могут привести к юридическим последствиям для виновных лиц. Авиакомпании и экипажи всегда стремятся обеспечить безопасность и комфорт пассажиров во время полета, и любые инциденты подобного рода рассматриваются очень серьезно.
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