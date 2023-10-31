В Сыктывкаре из-за драки на борту сел самолет Иркутск — Москва

Во время рейса Иркутск - Москва, на борту самолета рейса AFL1445 авиакомпании "Аэрофлот" произошла драка между двумя пассажирами. Инцидент произошел накануне примерно в 19:20 по московскому времени. В ходе словесной перепалки конфликт перерос в физическое столкновение, и экипаж не смог успокоить ситуацию.

В связи с этим, капитан взял решение о незапланированной посадке на запасной аэродром в Сыктывкаре. Приземлившись, экипаж вызвал полицию и скорую помощь для одного из участников драки. Подробности о причинах и ходе конфликта пока не сообщаются, передает Телеграм-канал Mash.