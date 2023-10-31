Сыктывкарца зажало между КамАзом и легковушкой

30 октября в Сыктывкаре произошло ДТП. Мужчина, находившийся за рулем КамАЗа с полуприцепом, двигался задним ходом и задел человека. Об этом соссылкой на ГИБДД региона сообщил "Комиинформ".



Во время движения задним ходом КамАЗ столкнулся с припаркованным автомобилем Nissan Terrano. В результате этого происшествия пешеход, мужчина 1995 года рождения, оказался между двумя автомобилями. У пострадавшего были получены ушибы левого бедра и колена, но он не был госпитализирован.



Водитель КамАЗа имеет опыт вождения с 1983 года. Данные о происшествии были сообщены УГИБДД по Коми.

Напомним, в Коми с сентября в ДТП пострадали 125 человек, в том числе 25 детей. В осенний период число аварий и несчастных случаев возрастает, так как сокращающийся световой день, туманы и дожди ухудшают видимость, а грязь делает скользким дорожное покрытие.