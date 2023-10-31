С сентября в ДТП пострадали 125 жителей Коми
- 09:00 31 октября
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- Служба новостей
В Коми с сентября в ДТП пострадали 125 человек, в том числе 25 детей, сообщает пресс-служба Минздрава РК. Ведомство напоминает, что в осенний период число аварий и несчастных случаев возрастает, так как сокращающийся световой день, туманы и дожди ухудшают видимость, а грязь делает скользким дорожное покрытие.
По данным Минздрава Коми, с 1первого сентября бригады скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Республики Коми организовали 80 выездов в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе, в Ухте – 31. Это в среднем почти в 2 раза чаще, чем в летний период.
Из всех пострадавших в ДТП 84 человека доставлены в травмоцентры I и II уровня, остальные отказались от транспортировки в стационар по причине легких травм, ушибов. Бригады скорой помощи прибывают на место ДТП в максимально короткие сроки: в среднем 8-10 минут.
Чтобы снизить количество пострадавших в ДТП ведомство рекомендует пешеходам переходить улицы только в специально-обозначенных местах, на одежде иметь светоотражающие элементы. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательным в темное время суток.
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