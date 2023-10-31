С сентября в ДТП пострадали 125 жителей Коми

В Коми с сентября в ДТП пострадали 125 человек, в том числе 25 детей, сообщает пресс-служба Минздрава РК. Ведомство напоминает, что в осенний период число аварий и несчастных случаев возрастает, так как сокращающийся световой день, туманы и дожди ухудшают видимость, а грязь делает скользким дорожное покрытие.

По данным Минздрава Коми, с 1первого сентября бригады скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Республики Коми организовали 80 выездов в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе, в Ухте – 31. Это в среднем почти в 2 раза чаще, чем в летний период.