ДТП с шестью пострадавшими в Ухте попало на видео

В Ухте произошло серьезное ДТП. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми. Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось вчера, 18 октября, около семи часов вечера. 53-летний водитель, управляя автобусом Mercedes, двигался по улице Сенюкова. На пересечении с улицей Интернациональной мужчина хотел свернуть влево, но не уступил дорогу Mazda. В итоге произошло столкновение двух иномарок.

В настоящий момент известно как минимум о шести пострадавших - это водители обеих иномарок, три пассажира автобуса и один пассажир легкового авто.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, а также несколько бригад скорой помощи.