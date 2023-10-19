ДТП с шестью пострадавшими в Ухте попало на видео
- 06:30 19 октября
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В Ухте произошло серьезное ДТП. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.
Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось вчера, 18 октября, около семи часов вечера. 53-летний водитель, управляя автобусом Mercedes, двигался по улице Сенюкова. На пересечении с улицей Интернациональной мужчина хотел свернуть влево, но не уступил дорогу Mazda. В итоге произошло столкновение двух иномарок.
В настоящий момент известно как минимум о шести пострадавших - это водители обеих иномарок, три пассажира автобуса и один пассажир легкового авто.
На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, а также несколько бригад скорой помощи.
Очевидцы случившегося засняли на видео место ДТП. На кадрах видно, что машины скорой и спасателей полностью перекрыли проезжую часть. А где-то из "эпицентра событий" доносятся стоны. Голос за кадром сообщает о том, что одного из пострадавших сотрудники МЧС не могли вызволить из авто. Подробности выясняются.
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