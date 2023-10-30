В Коми ликвидировали последствия возгорания нефтяного резервуара
- 09:00 30 октября
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- Служба новостей
Согласно официальному сообщению МЧС России, в Усинске ликвидированы последствия пожара на нефтяном резервуаре. Пожарно-спасательная служба Усинска получила сообщение о возгорании нефтяного резервуара в поселке Верхнеколвинск в 11:30 29 октября.
В течение дня ситуация ухудшилась, когда пламя перекинулось на соседний резервуар. Тем не менее, пожарным удалось локализовать огонь. В результате происшествия один человек числится пропавшим без вести, а двое получили ожоги. Один из пострадавших был госпитализирован в Усинскую центральную районную больницу, второй сотрудник отказался от госпитализации после получения медицинской помощи.
Возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 216 Уголовного кодекса РФ, которая касается нарушения правил безопасности при выполнении строительных или других работ. Предполагается, что причиной пожара стало именно это.
Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии Коми, Екатерина Киселевич, сообщила, что в момент возгорания резервуар был пустым, и в нем проводились работы по очистке со стороны сотрудников компании "Эколайф", которая является подрядчиком.
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