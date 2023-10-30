В Коми ликвидировали последствия возгорания нефтяного резервуара

Согласно официальному сообщению МЧС России, в Усинске ликвидированы последствия пожара на нефтяном резервуаре. Пожарно-спасательная служба Усинска получила сообщение о возгорании нефтяного резервуара в поселке Верхнеколвинск в 11:30 29 октября.

В течение дня ситуация ухудшилась, когда пламя перекинулось на соседний резервуар. Тем не менее, пожарным удалось локализовать огонь. В результате происшествия один человек числится пропавшим без вести, а двое получили ожоги. Один из пострадавших был госпитализирован в Усинскую центральную районную больницу, второй сотрудник отказался от госпитализации после получения медицинской помощи.