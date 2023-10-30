На новогодние городки в Сыктывкаре потратят больше 15 миллионов рублей

На портале госзакупок появилась информация об аукционе на установку новогодних городков во всех уголках и поселках Сыктывкара. Аукцион назначен на 8 ноября. Максимальная стоимость, которую готова выплатить администрация, не превышает 15,8 миллионов рублей. Компания, что со своей стороны предложит самое "выгодное" предложение, станет победителем. После заказчик и исполнитель заключат договор на выполнение работ.

Согласно документации организация обязуется изготовить и установить ледовые композиции и фигуры, подсветку и гирлянды на всех объектах, включая ледовый каток. Кроме этого, содержание новогодних площадок и дальнейший демонтаж также остаются на ответственности подрядной организации. Новогодние зоны будут функционировать до 28 февраля 2024 года.