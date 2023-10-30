На новогодние городки в Сыктывкаре потратят больше 15 миллионов рублей
- 09:00 30 октября
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- Татьяна Зубова
На портале госзакупок появилась информация об аукционе на установку новогодних городков во всех уголках и поселках Сыктывкара. Аукцион назначен на 8 ноября. Максимальная стоимость, которую готова выплатить администрация, не превышает 15,8 миллионов рублей. Компания, что со своей стороны предложит самое "выгодное" предложение, станет победителем. После заказчик и исполнитель заключат договор на выполнение работ.
Согласно документации организация обязуется изготовить и установить ледовые композиции и фигуры, подсветку и гирлянды на всех объектах, включая ледовый каток. Кроме этого, содержание новогодних площадок и дальнейший демонтаж также остаются на ответственности подрядной организации. Новогодние зоны будут функционировать до 28 февраля 2024 года.
Праздничные городки появятся на Стефановской площади, в Орбите и Лесозаводе, Давпоне (в районе дома 136 по улице Морозова), Дырносе, Кочпон-Чите, а также в поселках Краснозатонский (в том числе в Сосновой поляне), Верхняя Максаковкеа, Седкыркещ, Нижний и Верхний Чове и в Трехозерке.
Напомним, ранее появилась информация о новой новогодней инсталляции и горках около администрации столицы Коми, которые в этом году украсят Сыктывкар.
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