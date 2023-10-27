На Коми упадут обломки ракеты, которая оставила загадочный след в небе над республикой
- 10:30 27 октября
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- Служба новостей
27 октября 2023 года с космодрома "Плесецк" в Архангельской области был выполнен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Эту информацию сообщили в военном ведомстве журналистам. Пуск ракеты осуществили боевые расчеты Космических войск Воздушно-космических сил.
В связи с этим, в Коми были определены районы, где ожидалось падение отделяющихся частей ракеты-носителя. Этими районами стали Усть-Цилемский и Ижемский районы. Во время пуска территория объявлялась временно опасной, и жителей района просили соблюдать меры предосторожности.
Также отмечается, что 25 октября жители Удорского района наблюдали полет ракеты, которая также была запущена с космодрома "Плесецк".
Кроме того, в рамках тренировки сил и средств ядерного сдерживания, 27 октября был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке.
Ранее, 24 октября, около пяти вечера на небе появилось огромное яркое пятно. Его можно было наблюдать в самых разных уголках региона. Очевидцы присылали снимки, сделанные как в Сыктывкаре, так, например, и в Удорском районе. Кто-то из горожан предположил, что произошел взрыв. Как выяснилось позже, это был след от ракеты с “Плесецка”, сообщает "Комиинформ".
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