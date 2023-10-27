На Коми упадут обломки ракеты, которая оставила загадочный след в небе над республикой

27 октября 2023 года с космодрома "Плесецк" в Архангельской области был выполнен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Эту информацию сообщили в военном ведомстве журналистам. Пуск ракеты осуществили боевые расчеты Космических войск Воздушно-космических сил.

В связи с этим, в Коми были определены районы, где ожидалось падение отделяющихся частей ракеты-носителя. Этими районами стали Усть-Цилемский и Ижемский районы. Во время пуска территория объявлялась временно опасной, и жителей района просили соблюдать меры предосторожности.