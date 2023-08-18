Жительница Коми изменяла бывшему мужу и украла его деньги

Женщина из Ухты во время встречи с экс-супругом рассказала ему о том, что во время брака изменяла ему, после чего украла с его счета две тысячи рублей.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, в отношении ухтинки огласили приговор по факту кражи денежных средств со счета бывшего мужа.