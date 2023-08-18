Жительница Коми изменяла бывшему мужу и украла его деньги
- 21:00 18 августа
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- Олег Помидоров
Женщина из Ухты во время встречи с экс-супругом рассказала ему о том, что во время брака изменяла ему, после чего украла с его счета две тысячи рублей.
Как рассказали в республиканской прокуратуре, в отношении ухтинки огласили приговор по факту кражи денежных средств со счета бывшего мужа.
Суд установил, что в июне 2023 года женщина решила зайти к своему бывшему супругу в гости. В 2018 году их брак распался, но между ними сохранились дружеские отношения. Дома они распивали спиртные напитки, после чего женщина рассказала экс-мужу, что изменяла ему с его другом.
После этой новости, между бывшей парой произошел конфликт, в ходе которого мужчина выставил ее за пределы своей жилплощади и уснул в квартире. Проснувшись, бывший муж обнаружил, что с его телефона были переведены на счет экс-супруги две тысячи рублей. В личном разговоре женщина заявила, что для нее это “в порядке вещей”. Затем мужчина обратился в полицию.
В суде женщина признала свою вину и возместила ущерб бывшему супругу. В качестве наказания она будет обязана оплатить штраф в размере семи тысяч рублей в счет государства.
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