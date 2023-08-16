В Коми проведут проверку по факту массовой гибели рыбы в Печоре

Ситуацию с мертвой рыбой на реке Печоре прокомментировали в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства, сообщает БНК.



Как заверили в ведомстве, специалисты госконтроля, надзора и рыбоохраны по Коми с июля проводят проверки на всей территории региона, пресекая браконьерскую деятельность. Ежесуточные исследования факты гибели рыбы не выявили. Ситуация находится на контроле учреждения.



В Росрыболовстве также заверили, что информация о массовой гибели рыбы на реке Печоре на границе Ижемского и Усть-Цилемского районов не достоверна. К делу привлекли Министерство внутренних дел по Коми для проведения проверки по данному факту.



Напомним, в начале августа, восьмого числа, рыбаки обнаружили на реке Печоре мертвую рыбу. Тогда фото разлетелись по социальным сетям республики. Пользователи предлагали свои версии случившегося: жара, влияние человека, кислородное голодание.