Ученые из Коми наблюдали за хищными птицами в заповеднике “Ненецкий”
- 20:00 13 августа
- 0+
- Олег Помидоров
Ученые из Коми посетили заповедник “Ненецкий” в Нарьян-Маре. Экологи исследовали места гнездования охраняемых видов хищных птиц.
Сотрудники заповедника "Ненецкий" ежегодной исследуют места гнездования охраняемых видов хищных птиц. В 2023 году в научную экспедицию поехали сотрудники Института биологии Коми научного центра — эколог-химик Лидия Шапошникова и энтомолог Елена Панюкова.
В командировке ученые увидели лосиху с детенышем, наблюдали за развитием малыша белолобого гуся и увидела яйца кулика-песочника.
Как отметила энтомолог Елена Панюкова, ученые из Коми изучали во время экспедиции кровососущих комаров, которые нападали на птенцов сапсанов. Также женщина рассказала, что экологи обращали внимание на условия в местах гнездования охраняемых видов хищных птиц.
Также экологи исследовали острова Ловецкий, Кашин, Долгий, полуостров Костяной нос, Русский заворот.
В результате экспедиции ученые собрали большой материал для изучения экосистемы заповедника: экологи взяли пробы вод, собрали растительные образцы и имаго комаров.
...