Ученые из Коми наблюдали за хищными птицами в заповеднике “Ненецкий”

В командировке ученые увидели лосиху с детенышем, наблюдали за развитием малыша белолобого гуся и увидела яйца кулика-песочника.

Как отметила энтомолог Елена Панюкова, ученые из Коми изучали во время экспедиции кровососущих комаров, которые нападали на птенцов сапсанов. Также женщина рассказала, что экологи обращали внимание на условия в местах гнездования охраняемых видов хищных птиц.