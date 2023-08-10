Крупный пожар в Ухте попал на видео
- 08:00 10 августа
- 12+
- Татьяна Зубова
Сегодня ночью, 9 августа, в Ухте вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщают очевидцы. Как пояснили местные жители, возгорание произошло в районе Ухтинского ремонтно-механического завода. Столбы дыма были видны сразу в нескольких уголках города. Видео очевидцев смотрите в нашем телеграм-канале.
В ГУ МЧС по Коми уточнили, что сегодня ночью в пожарно-спасательную службу города поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля и железнодорожных цистерн в промышленной зоне по улице Железнодорожной. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. На момент прибытия первого пожарного расчета горел грузовой автомобиль и три железнодорожные цистерны.
Чтобы не допустить распространения огня, цистерны охлаждали водой. А другие цистерны, стоящие рядом, в безопасную зону отогнал маневренный поезд.
При пожаре пострадал мужчина 1975 года рождения. В настоящий момент пожар ликвидирован. Всего огонь охватил 150 квадратных метров. Чтобы погасить пламя, привлекли 30 огнеборцев и восемь единиц техники. Причину пожара выясняют дознаватели Госпожнадзора.
Напомним, 27 июля в воркутинском ТЦ "Мир" произошел пожар, сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Коми. По информации, поступившей в пожарно-спасательную службу города, на фасаде здания, расположенного по адресу: переулок Деповский, дом 2, начали тлеть элементы отделки. После прибытия на место пожарно-спасательных подразделений выявлено тление отделки фасада здания на площади 20 кв. метров. Число людей, находившихся в здании на момент возгорания, составляло 75 человек, но все они успели самостоятельно покинуть здание. Вскоре пожар ликвидировали, пострадавших нет.
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