Крупный пожар в Ухте попал на видео

Сегодня ночью, 9 августа, в Ухте вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщают очевидцы. Как пояснили местные жители, возгорание произошло в районе Ухтинского ремонтно-механического завода. Столбы дыма были видны сразу в нескольких уголках города. Видео очевидцев смотрите в нашем телеграм-канале.

В ГУ МЧС по Коми уточнили, что сегодня ночью в пожарно-спасательную службу города поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля и железнодорожных цистерн в промышленной зоне по улице Железнодорожной. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. На момент прибытия первого пожарного расчета горел грузовой автомобиль и три железнодорожные цистерны.