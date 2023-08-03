В Коми два человека погибли на производстве из-за отравления угарным газом

Причиной гибели сотрудников Печорского филиала АО "КТК" стало нарушения в организации производства работ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Гострудинспекции.

Как поясняется в официальном релизе, расследование несчастного случая, в котором погибли сотрудники филиала АО "КТК", завершено. Напомним, в марте 2023 года специалисты компании производили плановую откачку грунтовых вод на канализационно-насосной станции. Во время работы двое пострадавших отравились выхлопными газами от мотопомпы, от чего скончались на месте.



Комиссия расследовала причины случившейся трагедии и выявила ряд нарушений в производстве, в том числе отсутствие должного контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ, а также несоблюдение трудовой дисциплины. Кроме того, на предприятии использовалось оборудование и инструменты, которые не соответствуют технологии выполняемых работ. Комиссия признала данный несчастный случай как связанный с производством и разработала план действий для устранения нарушений, которые привели к гибели людей.