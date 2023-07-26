В Сыктывкаре по середине дороги загорелся автомобиль

В столице Коми произошло возгорание легкового автомобиля по середине дороги.

26 июля в районе 18 часов вечера, недалеко от бассейна в сыктывкарском микрорайоне Орбита произошло возгорание автомобиля.

Об этом порталу “Про Город Сыктывкар” сообщили читатели. Очевидцы прислали видео, на котором можно заметить, как прохожие пытаются потушить пылающий автомобиль. Само происшествие произошло недалеко от дома №6 по улице Петрозаводской в Сыктывкаре.

Как сообщили в МЧС по Коми порталу “Про Город Сыктывкар”, 26 июля в пожарно-спасательную службы столицы Коми поступила информация о том, что около дома по адресу Петрозаводская, 6 загорелся автомобиль. По прибытию на место происшествия, спасатели оперативно ликвидировали возгорание транспортного средства.

Пострадавших людей в этом происшествии нет. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается сотрудниками Госпожнадзора.