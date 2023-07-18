В Коми нашли фальсифицированные масло и сыр
- 11:20 18 июля
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- Служба новостей
В Коми обнаружили факты фальсификации молочной продукции. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора республики.
В масле и сыре было нарушено содержание жирно-кислотных элементов в жировой части, что указывало на применение немолочных видов сырья - растительных масел. Это означает, что продукт нельзя назвать молочным, как заявлено на упаковке.
В частности это было масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское" с массовой долей жира 72,5%, производства ООО "Уральский маслозавод", Челябинская область. А также сыр "Голландский" полутвердый с массовой долей жира в сухом веществе 45%, производства ОАО "Бугульминский молочный комбинат", Республика Татарстан.
Все обнаруженные партии указанных продуктов изъяты из оборота. В адрес Управлений Роспотребнадзора по регионам направлены уведомления об этой продукции. Материалы переданы и правоохранительным органам.
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