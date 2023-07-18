В Коми нашли фальсифицированные масло и сыр

В Коми обнаружили факты фальсификации молочной продукции. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора республики.

В масле и сыре было нарушено содержание жирно-кислотных элементов в жировой части, что указывало на применение немолочных видов сырья - растительных масел. Это означает, что продукт нельзя назвать молочным, как заявлено на упаковке.