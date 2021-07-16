10 поводов для гордости за Республику Коми

Площадь Республики Коми составляет 416,8 тысяч квадратных километров. По размеру это сродни Франции, Германии или Польши. В республике проживает около 130 национальностей. 65 процентов - русские, 27 процентов - коми. Также много украинцев, белорусов, татар, немцев, армян, азербайджанцев, чувашей и других национальностей. 22 августа Коми отмечает свое 100-летие. Все это время республика развивалась и успела поставить некоторые рекорды. В честь праздника портал PG11.ru решил узнать, чем может гордиться каждый житель региона.

Самый большой в Европе национальный парк

Первая в России территория, включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - «Югыд ва». Парк расположен на Приполярном и Северном Урале. Его площадь – 18 941,33 км2.

Виктор Конев / Парк Югыд ва

Парк основали в 1995 году. Под охраной - около 600 растений, 47 из них являются редкими, 6 видов защищены Red Data Book. 43 вида животных и 19 птиц, которые проживают на территории парка, внесены в Красную книгу Коми. Уникальная экосистема национального парка спасает исчезающие виды - соболя и северную пищуху – и ледниковые реликты особо ценных пород рыб - гольца палия и сибирского хариуса.

Геологический памятник Маньпупунёр

Он расположен в Печоро-Илычском заповеднике. Это культовый объект народа манси. Вокруг него много легенд и суеверий. Камни-исполины - место притяжения туристов на Урале.

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Маньпупунёр в переводе наречия манси означает «малая гора идолов». Высота столбов от 30 до 42 метров.



С точки зрения науки – это лишь столбы выветривания, образованные естественными процессами природы. Уральские горы образовались 350 миллионов лет назад и состояли из осадочных и вулканических пород.

Печоро-Илычский биосферный заповедник

Это самый большой заповедник Европы. Его площадь составляет 721,3 тысячи гектаров. Заповедник был основан в 1930 году на Северном Урале. Именно здесь находится одно из чудес России - Маньнупунёр. Большая часть заповедника – это «Девственные леса Коми» – объект охраны ЮНЕСКО.

Заповедник был создан, чтобы сохранить популяцию соболя. В начале прошлого века зверек имел единственный ареал обитания на Европейском Севере. Теперь заповедник стал защитной зоной для 49 редких животных, более 200 видов птиц и 17 рыб. Многие из них занесены в Красную Книгу.

Единственная в России нефтешахта

Первый в мире способ подземной добычи нефти был применен в 1934 году в поселке Ярега, которая до сих пор работает.

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История началась в 1932 году, когда под Ярегой была обнаружена нефть с уникальными свойствами – аномальной высокой вязкостью, с большим составом смол. Качать сложно, дорого, нерентабельно. Но нефть Ярегского месторождения особо ценна для изготовления дорожных битумов высокого качества.



Инновационное решение было найдено инженерами Ухты. Выработка продуктивных пластов позволяла бурить короткие скважины, затем собирать «тяжелую нефть» и поднимать ее наверх.

Первый в мире нефтеперегонный завод

Архангелогородский купец-рудопромышленник Федор Прядунов получил разрешение на промысел и поставил первый перегонный завод на нефтяном ключе близ реки Ухты, неподалеку от поселка Водный. В 1748 году нефть с реки Ухты привезли в Москву. Черное золото коми земли навсегда вошло в историю промышленности Российской Империи.

Фото: РИА Новости

Самый длинный проспект в Европе

Октябрьский проспект протянулся на 18 километров через весь Сыктывкар. Городская магистраль считается самой длинной в Европе.

Проспект появился в 1961 году. Улицу Мичурина разделили на две части и той, что шла в сторону Эжвы, дали имя Гагарина. В 1977 году на перекрестке Коммунистической - Гагарина установлен Монумент Трудовой Славы – визитная карточка Сыктывкара. Вот тогда улица Гагарина и преобразовалась в Октябрьский проспект, который к тому моменту уже доходил Нижнего Чова.

«Додо Пицца»

Это крупнейшая сеть пиццерий в России. Ее основал сыктывкарский бизнесмен Федор Овчинников. В 2011 первая пиццерия «Додо» открылась на Первомайской, 85, где и работает до сих пор. Сейчас в мире насчитывается 714 пиццерий «Додо», в том числе США и Китае.

Самый большой в России рыбный пирог

tourist.constructor3.rkomi.ru

У печорских коми в первое воскресенье июля отмечается праздник рыбного пирога – «Черинянь гаж». Праздник имеет свой логотип – зашифрованный миф о рогатой щуке. Рога в виде сетки водных артерий реки-кормилицы Печоры. Семья мамонтов на спине щуки «протаптывает» новые реки, озера, где будет водиться много-много рыбы. В брюшке у щуки с рогами сама структура рыбника, и только хорошая хозяйка расшифрует этот рецепт волшебного пирога.



На одном таком празднике был испечен самый большой рыбный пирог. 10,5 метров в длину, 25 сантиметров в ширину. Пирог-гигант из деревни Усть-Кожва занесен в книгу рекордов России.

Скульптура «Комар-нефтяник»

Была открыта в Усинске в 2012 году. Гигантский комар олицетворяет собой нефтяные компании. Он высасывает кровь земли и оставляет после себя безжизненное пространство.

«Голова Ленина» в Ухте

Монумент считается самым большим изображением вождя пролетариата в мире. Ее высота составляет целых 33 метра. Оригинальный силуэт был официально открыт в 1970 году. Первоначально образ Ленина освещался 120 лампочками. Недавно «голову» отреставрировали.

goroduhta.ru

Иван Алексеевич Куратов

Иван Куратов по праву является национальной гордостью коми народа. Он основоположник коми литературы и коми литературного языка, поэт, лингвист и переводчик. Кроме того, Куратов переводил на коми язык отечественных и зарубежных классиков мировой литературы.

Какие еще поводы для гордости вы знаете? Пишите в комментариях.