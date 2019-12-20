Яичница с тушенкой, пряники и индейка: знаменитые сыктывкарцы поделились новогодними рецептами

В преддверии Нового года каждый задумывается, какие блюда поставить на праздничный стол и порадовать гостей. Если вам надоели оливье, селедка под шубой и заливное, то портал PG11.ru предлагает разнообразить меню. Знаменитые сыктывкарцы поделились рецептами необычных блюд и рассказали, как готовить печенье, индейку и даже новогоднюю яичницу.

Евегний Гаврилов, актер, режиссер, общественный деятель

- Новый год - один из моих самых любимых праздников. Дома у нас было много разных кулинарных традиций. Конечно, готовили оливье, как и практически в любом доме в СССР. Однако пара блюд были маминой «коронкой» к праздничному столу. И я навсегда их запомню. Ёжики в сметанном соусе - таких я больше никогда и ни у кого не ел. У мамы они всегда получались какими-то особыми. И секрет был в подливке. Туда мама добавляла томатную пасту и сметану. Второй «фишкой» у мамы было печенье «Орешки».

- А я поделюсь рецептом творожного печенья. На самом деле это не совсем мой рецепт. Меня ему научила повар, которая работала в столовой на заводе, где трудился мой отец. Мне тогда было лет 15. Итак, для теста нужно в равных пропорциях: творог, сливочное масло или маргарин, мука. Рекомендую использовать в комбинации маргарин и масло.

- Смешайте частями основные ингредиенты: творог, масло и муку, пропустите их через мясорубку. Получившуюся массу домесите руками. Раскатываем пластом толщиной примерно миллиметра 3. Разрежьте на небольшие квадратики, примерно 5 на 5 сантиметров. Посыпьте сахаром, сверните конвертики.

- Изделие готовое к выпеканию. На хорошо смазанный противень выкладываем заготовки, выпекаем в духовке при температуре около 200°С минут 20-30. Можно использовать корицу, имбирь, ваниль, чтобы дополнить вкус. Этот базовый рецепт лично у меня имеет почти 10 модификаций. И ваше печенье может стать авторским. Главное - это ваше настроение, душа, фантазия, творческий подход!

Архиеписком Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим

- Всегда рад друзьям, особенно в праздники! Поэтому для большой компании предлагаю простой рецепт яичницы с тушенкой. Жарим на сковороде репчатый лук. Добавляем к нему банку тушенки. Все это разогреваем, размешиваем, разминаем. Затем добавляем 6-8 куриных яиц. Солим по вкусу! Закрываем крышкой, ждем, пока желток наполовину прожарится. Снимаем, раскладываем на тарелки. Посыпаем укропом. Все, приятного аппетита!

Анатолий Чиканчи, многократный чемпион мира и Европы по таэквондо и депутат Совета Сыктывкара

- Новый год – пожалуй, единственный праздник, которому одинаково рады и дети, и взрослые. Дети верят в чудо, ждут сюрпризов и Деда Мороза со Снегурочкой, а взрослые связывают этот праздник с надеждами, благополучием, успехом – со всем, что делает жизнь человека счастливой. А еще все любят очень вкусно поесть, и я не являюсь исключением. В эту новогоднюю ночь на десерт у нас будут пряники с повидлом. Обычные пряники, но с волшебным подтекстом.

- В этом году наш новогодний Кубок мэра Сыктывкара по тхэквондо называется «Щелкунчик» и пройдет он под эгидой сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Помните, как герои сказки пряниками не только украшали елку, но и отбивались от мышиной армии, заряжая пряничными шариками игрушечные пушки? Так мы с нашими чемпионами готовимся войти в 2020 год – год Белой Металлической Крысы: легко и с отличным настроением. Будем шуточно бороться с символами грядущего года.

- Поэтому рекомендую всем, особенно родителям малышей, рецепт «Пряные бомбочки против Мышиного короля». Добавьте немного сказки в вашу жизнь, и может быть пряник окажется и у вас на ёлке. Мышиный король уже в пути!

- Ингредиенты: масло сливочное – 125 грамм, сахар – 1 стакан, яйца куриные – 2 штуки, мед – 3 столовые ложки, корица – 1 столовая ложка, мука пшеничная – 1,5 стакана, сода не гашеная – 1 чайная ложка, повидло густое – 1 столовая ложка, молоко – 2 столовые ложки.

- Способ приготовления: перемешать сахар, мед, корицу, яйца, соду и масло.Поставить на кипящую водяную баню на 15 минут, перемешивать, чтобы получилась однородная смесь. В горячую смесь добавить 1 стакан муки, перемешать и остудить. В чуть теплое тесто вмешать остальную муку, хорошенько вымесить руками. Тесто раскатать, выемками нарезать заготовки небольшими кружочками. На одну заготовку положить повидло, накрывать другой заготовкой и прижимать края, тесто должно хорошо слипаться.

- Пряники выложить на промасленный пергамент на противень, выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 15 минут. Для глазури вскипятить молоко с сахаром и варить 5 минут. Готовые горячие пряники смазать глазурью. С наступающим вас Новым годом и приятного аппетита!

Джамиля Литвинская, визажист

- Бабушка в детстве делала нам печенье на майонезе. Я не понимала, почему они получались вкусными, да и майонез в сладостях казался странным! Но шло время, и мы всей семьей стали выпекать печенье каждые выходные. Сейчас дочка печёт их с моей бабулей. С удовольствием делюсь этим семейным рецептом.

- Ингредиенты: сливочное масло – 200 грамм и 10 грамм для смазывания противня, майонез – 200 грамм, яйцо – 1 штука, сахар – 150 грамм, ванильный сахар – 2 чайные ложки, мука – 550-600 грамм, соль – 1/2 чайной ложки, разрыхлитель – 1 чайная ложка.

- Приготовление: сливочное масло нарежьте маленькими кубиками, сложите в большую миску и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Когда сливочное масло станет мягким, перемешайте его вилкой или венчиком. Добавьте майонез и слегка взбейте все вместе до получения массы однородной консистенции. Яйцо взбейте миксером с обычным и ванильным сахаром. Добавьте массу к маслу и майонезу. Добавьте муку. Замесите тесто. Сформируйте печеньки с помощью кондитерского мешка с насадкой. Выпекайте до подрумянивания 15-20 минут при 200°C.

Иван Басков, предприниматель, ведущий, шоумен

- На Новый год мама готовила традиционный большой стол с кучей салата, голубцов, и курицей. Мы с семьей разнообразим праздничный стол запеченой индейкой. Предварительно ее нужно замариновать. Рецепт маринада: взять соевый соус, мед, оливковое масло примерно в равных пропорциях, добавить специи: прованские травы, укроп и петрушку, измельченный лавровый лист, чеснок - всё по вкусу. Обмазать маринадом грудку индейки и поставить в холодильник на пару часов. Если этой пары часов нет - можно запекать сразу, но маринованный вариант вкуснее. Далее заворачиваем в фольгу и ставим в духовку на 180-200 градусов на 40-50 минут. Приятного аппетита и волшебного праздника!

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