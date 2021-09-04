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В России готовят новые штрафы для водителей к 2022 году

В России готовят новые штрафы для водителей к 2022 году

04 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В России готовят новые штрафы для водителей к 2022 году Фото из архива «Про Города»
Нештрафуемый порог скорости отменять до сих пор не собираются

В России готовят проект поправок в Кодекс об административных нарушениях. В нем появятся новые штрафы для водителей, передает портал Autonews.ru.

Сообщается, что изменения не коснутся нештрафуемого порога превышения скорости в +20 км/ч. При этом министерство предлагает расширить перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена эксплуатация авто. Например, штрафы предлагается ввести за поврежденный бампер, использование разной резины на задних и передних колесах, отсутствие подушки безопасности. Штраф составит 500 рублей. 

Еще одно предполагаемое нововведение - увеличение штрафа за отсутствие техосмотра до 2 тысяч рублей. Также меры затронут водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и перевозящих детей. За это будут наказывать штрафом в размере 50 тысяч и на три года лишать родительских прав. 

 

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Авто Штрафы

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