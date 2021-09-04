В России готовят новые штрафы для водителей к 2022 году

В России готовят проект поправок в Кодекс об административных нарушениях. В нем появятся новые штрафы для водителей, передает портал Autonews.ru.

Сообщается, что изменения не коснутся нештрафуемого порога превышения скорости в +20 км/ч. При этом министерство предлагает расширить перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена эксплуатация авто. Например, штрафы предлагается ввести за поврежденный бампер, использование разной резины на задних и передних колесах, отсутствие подушки безопасности. Штраф составит 500 рублей.

Еще одно предполагаемое нововведение - увеличение штрафа за отсутствие техосмотра до 2 тысяч рублей. Также меры затронут водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и перевозящих детей. За это будут наказывать штрафом в размере 50 тысяч и на три года лишать родительских прав.