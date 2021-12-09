В Сыктывкаре сбили 7-летнего мальчика: подробности

В столице Коми под машину попал 7-летний ребенок. Подробнее о происшествии рассказали в региональном УГИБДД.

ДТП случилось 8 декабря в 12.50. 35-летний водитель за рулем "Лада Веста" двигался по ул.Димитрова со стороны ул.Гаражной в направлении Октябрьского проспекта. В районе дома №6 по ул.Димитрова мужчина сбил пешехода, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения авто.

В результате ДТП 7-летний ребенок получил ушиб мягких тканей левого бедра. Не госпитализирован. Был в сопровождении родителей.