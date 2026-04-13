Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Стрельцам нужно избегать многозадачности, а Овнам избегать резких высказываний: гороскоп на 13 апреля автор фото Вячеслав Вольгин

Энергетика дня располагает к активным действиям, но требует осмотрительности — важно находить баланс между напором и гибкостью. Удачное время для решения давних вопросов, налаживания контактов и небольших шагов к долгосрочным целям. Однако стоит контролировать эмоции: импульсивные решения могут осложнить ситуацию.

Овен (21.03–19.04)
День принесёт заряд энергии — используйте его с умом. Вероятны неожиданные предложения на работе: взвесьте все «за» и «против», прежде чем соглашаться. В общении избегайте резких высказываний — это поможет избежать недоразумений.

Телец (20.04–20.05)
Спокойный, продуктивный день. Вы сможете продвинуться в делах, которые долго откладывали. Вечер подойдёт для отдыха в кругу близких: доверительная беседа подарит чувство гармонии.

Близнецы (21.05–20.06)
Вас ждёт насыщенный информационный поток: интересные новости, полезные знакомства, свежие идеи. Не бойтесь делиться мыслями — ваши предложения оценят по достоинству. Однако не берите на себя слишком много задач: распределите нагрузку.

Рак (21.06–22.07)
Интуиция сегодня особенно точна — доверьтесь внутреннему голосу при принятии решений. Финансовые вопросы потребуют внимания: перепроверьте планы расходов. Во второй половине дня возможны приятные сюрпризы от друзей или семьи.

Лев (23.07–22.08)
Акцент дня — карьера и самореализация. Ваши инициативы заметят, а профессиональные качества получат признание. Однако избегайте конфликтов с коллегами: дипломатичный подход принесёт больше пользы.

Дева (23.08–22.09)
Путешествие или короткая поездка может оказаться удачной. В работе помогут организованность и чёткие планы. Вечером найдите время для хобби — это снимет напряжение и подарит вдохновение.

Весы (23.09–22.10)
Финансовые перспективы улучшатся: возможны неожиданные поступления или выгодные предложения. В личных отношениях важно говорить открыто — честный разговор укрепит доверие. Избегайте спонтанных трат.

Скорпион (23.10–21.11)
День подходит для глубоких разговоров и прояснения недопониманий. Старые разногласия получится уладить, если проявить терпение. Физическая активность пойдёт на пользу — небольшая тренировка зарядит бодростью.

Стрелец (22.11–21.12)
Новые знакомства могут перерасти в долгосрочное сотрудничество. В делах стоит полагаться на проверенных партнёров: совместные усилия принесут результат. Избегайте многозадачности — сосредоточьтесь на главном.

Козерог (22.12–19.01)
Уделите время долгосрочному планированию: идеи, появившиеся сегодня, окажутся перспективными. В быту возможны мелкие хлопоты, но они не испортят общего настроя. Поддержка близких придаст уверенности.

Водолей (20.01–18.02)
Творческий подход поможет решить даже сложные задачи. Нестандартные решения оценят на работе, а оригинальные идеи найдут отклик у друзей. Вечером полезно отключиться от новостей — дайте мозгу отдохнуть.

Рыбы (19.02–20.03)
День благоприятен для обучения и обмена опытом. Ваши знания пригодятся кому‑то из окружения — не отказывайтесь помочь. В личной сфере избегайте поспешных выводов: дайте ситуации проясниться.

Напомним, ранее сообщалось, что комары – переносчики туляремии обнаружены в Коми.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+