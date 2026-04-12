Комары – переносчики туляремии обнаружены в Коми

Комары – переносчики туляремии обнаружены в КомиФото "Про Город"

По прогнозам специалистов, нынешний год может ознаменоваться значительным ростом численности этих насекомых. Способствовали этому благоприятные погодные условия: продолжительная теплая осень позволила комарам сделать несколько кладок яиц перед наступлением зимнего периода. 

Текущая фаза развития популяции, по наблюдениям ученых, находится не на пике, что предвещает их дальнейший рост. Об этом сообщает "КомиГор".

Особую тревогу вызывает возможное появление и распространение комаров, являющихся переносчиками туляремии. Несколько особей, способных переносить данное заболевание, уже были зафиксированы в водоемах и лесных массивах Прилузского района. В этой связи, сотрудникам, чья профессиональная деятельность связана с этими территориями, настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию для предотвращения заболевания.

Эксперты отмечают, что резкое похолодание в мае может замедлить ожидаемый рост популяции комаров. Однако, массовый вылет привычных видов насекомых прогнозируется ближе к середине июня. Для их жизненного цикла определяющим фактором является не столько температура воздуха или воды, сколько продолжительность светового дня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми сокращается численность грачей.

