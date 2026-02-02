"Все включено" за 80 тысяч на двоих в феврале - 10 курортов с морем и теплом

Новогодние праздники позади, и все больше россиян мечтают о смене обстановки: променять снег и холод на ласковое солнце и теплые волны. Вопреки стереотипам, январский и февральский отпуск за границей вполне может быть выгодным. Аналитики туристического рынка и данные АТОР (18+) указывают на наличие привлекательных предложений в нескольких популярных пляжных направлениях, включающих размещение в отелях уровня 4–5 звезд, питание и прямые авиарейсы. Это как глоток свежего воздуха после долгой зимы.

Египет и Объединенные Арабские Эмираты традиционно занимают лидирующие позиции по соотношению цены и качества в начале 2026 года. Благодаря развитой туристической инфраструктуре и обширному фонду гостиничных номеров, эти страны способны удерживать цены на приемлемом уровне даже в пик сезона.

Согласно информации, предоставленной АТОР (18+), в январе можно найти туры в ОАЭ стоимостью менее 70 тысяч рублей на двоих человек за 9–10 ночей, включающие завтраки и прямой перелет. Египет остается одним из самых привлекательных вариантов для тех, кто предпочитает отдых по системе "все включено": недельный или даже десятидневный отпуск здесь зачастую обходится дешевле, чем поездки по некоторым российским направлениям. Это как найти клад на распродаже.

Пляжный отдых до 100 тысяч рублей на двоих: выбор есть!

При бюджете до 100 тысяч рублей выбор направлений остается достаточно разнообразным. Это как собирать пазл, находя подходящие варианты.

В ОАЭ наиболее доступные предложения можно найти в эмиратах Фуджейра, Шарджа и Аджман. Эти курорты предлагают комфортабельные отели у моря, мягкий зимний климат и возможность наслаждаться отдыхом без изнуряющей жары.

В Египте в данном ценовом диапазоне доступны курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха. За эти деньги туристы получают размещение в отелях с подогреваемыми бассейнами, разнообразной анимацией и непосредственным доступом к Красному морю. Это как получить билет в первый ряд на лучшее шоу.

Эксперты туристического рынка подчеркивают, что именно Египет и ОАЭ в январе предлагают наиболее предсказуемый результат по соотношению качества отдыха и ограниченного бюджета.

Азиатские горизонты: когда хочется экзотики

Для туристов, готовых увеличить свой бюджет до 150 тысяч рублей на двоих, открываются двери в азиатские страны. В январе 2026 года в этом ценовом сегменте можно найти туры в:

Таиланд (в основном Паттайя и некоторые районы острова Пхукет),

Китай (остров Хайнань),

Вьетнам (город Нячанг).

По информации АТОР (18+), количество таких предложений ограничено. Из-за высокого спроса и меньшего числа прямых авиарейсов наиболее выгодные туры в Азию раскупаются очень быстро. Это как ловить удачу за хвост.

Экзотика и океанские курорты: для искушенных путешественников

Если ваш бюджет превышает 150 тысяч рублей на двоих, география отдыха значительно расширяется. В январе 2026 года в диапазоне 170–250 тысяч рублей доступны поездки в:

Шри-Ланка,

Индия (Гоа),

Оман (Салала),

Индонезия (остров Бали),

Куба.

Эксперты отмечают, что именно эти направления в зимний период привлекают туристов, которые ищут океан, экзотическую природу и нестандартные маршруты. Это как шагнуть в другой мир.

Январь остается периодом активной ценовой конкуренции. После новогоднего пика авиакомпании и туроператоры стремятся заполнить рейсы, что приводит к появлению привлекательных предложений с прямыми перелетами и размещением в качественных отелях. Это как шанс сорвать джекпот.

По оценке аналитиков АТОР (18+), именно в январе туристы чаще всего находят оптимальный баланс между стоимостью поездки и уровнем сервиса, особенно при раннем бронировании или оперативном выборе готовых туров.

