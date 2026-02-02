"Бычье сердце" сдает позиции - 3 новых сорта томатов "чистое мясо" - плоды по 500 г

Анастасия Мухлынина, агроном-почвовед с опытом, знает все о томатах. Она назвала три сорта, которые сегодня можно смело назвать звездами и которые уже вовсю покоряют огороды:

Каждый дачник мечтает о крупном, сочном и невероятно вкусном томате, и каждый год на грядках разворачивается настоящая битва за звание "идеального". "Бычье сердце" когда-то было символом томатного величия, но сегодня ему на пятки наступают более совершенные сорта. Они не только впечатляют размерами, но и обладают богатырским здоровьем, стойкостью к капризам погоды и, что самое главное, дарят поистине незабываемый вкус.

Первое, что бросается в глаза – это его неповторимый внешний вид. Словно одетая в зелено-золотистый плащ, эта томатная дива скрывает под ним сочную, бордовую мякоть, напоминающую отблески заката. "Главное волшебство этого томата – его невероятная сладость, словно вы добавили ложечку меда прямо в мякоть, – говорит Анастасия. – Плюс, конечно, его плотная, мясистая структура, которая так приятно ощущается во рту".

Куст "Беркли Тай Дай Хаат" – настоящий творец, создающий изящные соцветия, похожие на маленькие цветочные букеты. При этом он совершенно неприхотлив в уходе и почти не требует пасынкования. Этот томат обладает крепким иммунитетом к самым распространенным болезням, поэтому станет отличным выбором даже для начинающих садоводов. Единственная слабая сторона – короткий срок хранения. Поэтому лучше всего сразу использовать его в свежие салаты, делать ароматный сок или приготовить вяленые томаты, чтобы сохранить вкус лета надолго.

Средний вес плодов: 200–250 г. Представьте себе салат, в котором каждый кусочек этого томата – это маленький взрыв вкуса!

"Абруццо": томат-груша с деликатным вкусом и итальянским шармом

Этот ранний сорт удивляет своей необычной формой – плоды напоминают изящные груши с ребристыми боками, словно сошедшие с полотен итальянских художников. Под тонкой, словно шелк, кожицей скрывается сочная и очень сладкая мякоть, почти без семян. "За это его и любят гурманы, – говорит Анастасия, – за эту нежную, тающую во рту текстуру".

Куст "Абруццо" вырастает довольно мощным, но при этом не занимает много места на грядке. Сорт успешно сопротивляется основным заболеваниям томатов, что значительно облегчает жизнь дачнику. Еще один большой плюс – возможность самостоятельной заготовки семян. Чтобы вырастить по-настоящему гигантские плоды, достигающие веса 400 г, необходимо нормировать количество завязей в кисти, оставляя не более трех.

Средний вес плодов: 250–430 г. Только представьте, какой ароматный томатный соус можно приготовить из таких красавцев!

"Микадо Черный": томат с фруктовым послевкусием и сибирским характером

"Микадо Черный" – это сорт с темными, насыщенными цветом плодами и характерными "картофельными" листьями, словно родом из Сибири. Его главная изюминка – необычное, слегка фруктовое послевкусие, делающее его поистине уникальным. "Вкус "Микадо Черного" можно описать как идеально сбалансированный, – говорит Анастасия, – в нем нет излишней кислотности, только выраженная сладость и легкие, едва уловимые фруктовые нотки".

Плотная кожура надежно защищает плоды от растрескивания, что позволяет хранить их немного дольше, чем другие сорта. Томаты созревают прямо на кусте и не нуждаются в дозаривании в помещении. "Микадо Черный" более требователен к уходу и нуждается в регулярном поливе и подкормках, но, если соблюдать все правила агротехники, он щедро отблагодарит вас обильным и качественным урожаем.

Средний вес плодов: 250–300 г. Идеален для приготовления летних салатов, закусок и, конечно, для консервации!

В своем Telegram-канале "Урожайный сад и огород" (18+) Анастасия Мухлынина отмечает, что современные крупноплодные сорта превосходят своих предшественников не только в размере. "Эти томаты более надежны, устойчивы к болезням и обладают гораздо более сложным и насыщенным вкусом с тонкими фруктовыми оттенками, – говорит она. – Даже самые устойчивые томаты нуждаются в заботе, но эти три сорта отзываются на внимание и щедро награждают всех трудолюбивых дачников обильным урожаем, который радует нас до самой осени. Особенно приятно собирать ароматные плоды в сентябре, когда летние деньки уже позади".

Именно это великолепное сочетание превосходного вкуса, надежности и привлекательного внешнего вида делает новые сорта все более популярными, постепенно вытесняя "Бычье сердце" с пьедестала почета, и делает каждый дачный сезон настоящим томатным триумфом!

Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также: