Эту запеканку прячут до ужина: настоящий жюльен - такой вкусный, что его караулят у духовки
- 18:04 2 февраля
- Служба новостей
Классический жюльен в порционных кокотницах — это празднично, но не всегда практично для будничного ужина. Кулинарная эволюция этого блюда привела к появлению формата, который ценится за сытность и удобство. Речь идёт о запеканке «Жюльен», где нежное картофельное пюре, курица и грибы в сливочном соусе объединяются в глубокой форме, создавая самодостаточное блюдо. Такой подход экономит время на сервировке и идеально подходит для приготовления с запасом на несколько дней.
Концепция: два в одном — соус и гарнир в одном слое
Философия этого блюда проста: вместо того чтобы готовить гарнир отдельно, его делают частью конструкции. Картофельное пюре здесь выполняет двойную функцию: снизу оно образует основу, которая пропитывается ароматным соусом, а сверху — хрустящую корочку под сыром. Как отмечает врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, добавление картофеля делает блюдо более питательным и сытным, идеально подходящим для основного приёма пищи.
Основа: идеальное картофельное пюре
Успех начинается с правильной текстуры пюре.
- Ингредиенты: 5-6 картофелин среднего размера, 50-70 мл тёплого молока, 30 г сливочного масла, соль.
- Техника: Картофель отваривают до полной мягкости, тщательно сливают воду и разминают в горячем виде. Добавляют масло и постепенно вливают молоко, добиваясь гладкой, плотной консистенции, которая будет держать форму, а не растекаться.
Начинка: дуэт курицы и грибов в сливочном облаке
Сердце запеканки — это сочная начинка, сохраняющая дух классического жюльена.
- Подготовьте 400 г куриного филе (грудка или более сочное бедро), 300 г шампиньонов, одну луковицу и 250 мл сливок 10-20% жирности.
- Лук обжарьте до прозрачности, добавьте курицу, нарезанную кубиками, и готовьте до изменения цвета.
- Введите нарезанные пластинками грибы и жарьте, пока не испарится лишняя влага.
- Влейте сливки, добавьте соль, перец, немного мускатного ореха по желанию. Тушите 5-7 минут на медленном огне до лёгкого загустения соуса.
Сборка и выпечка: создание слоёв
В смазанную маслом форму для запекания выкладывают половину картофельного пюре, разравнивая его в ровный слой. Сверху равномерно распределяют всю курино-грибную смесь со сливками. Затем накрывают начинку оставшимся пюре, аккуратно разравнивая вилкой. Финишный штрих — обильный слой тёртого сыра (например, гауды или российского).
Запеканку ставят в духовку, разогретую до 180°C, на 25-35 минут, пока сыр не расплавится и не образует румяную корочку. Для большего хруста в последние 5 минут можно включить гриль.
Готовое блюдо — это гармония кремовой текстуры, нежного мяса и грибов, заключённая в картофельную рамку. Оно не требует дополнительного гарнира и становится полноценным центром семейного стола.
