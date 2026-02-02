Логотип новостного портала Прогород
Эту запеканку прячут до ужина: настоящий жюльен - такой вкусный, что его караулят у духовки

Классический жюльен в порционных кокотницах — это празднично, но не всегда практично для будничного ужина. Кулинарная эволюция этого блюда привела к появлению формата, который ценится за сытность и удобство. Речь идёт о запеканке «Жюльен», где нежное картофельное пюре, курица и грибы в сливочном соусе объединяются в глубокой форме, создавая самодостаточное блюдо. Такой подход экономит время на сервировке и идеально подходит для приготовления с запасом на несколько дней.

Концепция: два в одном — соус и гарнир в одном слое

Философия этого блюда проста: вместо того чтобы готовить гарнир отдельно, его делают частью конструкции. Картофельное пюре здесь выполняет двойную функцию: снизу оно образует основу, которая пропитывается ароматным соусом, а сверху — хрустящую корочку под сыром. Как отмечает врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, добавление картофеля делает блюдо более питательным и сытным, идеально подходящим для основного приёма пищи.

Основа: идеальное картофельное пюре

Успех начинается с правильной текстуры пюре.

  • Ингредиенты: 5-6 картофелин среднего размера, 50-70 мл тёплого молока, 30 г сливочного масла, соль.
  • Техника: Картофель отваривают до полной мягкости, тщательно сливают воду и разминают в горячем виде. Добавляют масло и постепенно вливают молоко, добиваясь гладкой, плотной консистенции, которая будет держать форму, а не растекаться.

Начинка: дуэт курицы и грибов в сливочном облаке

Сердце запеканки — это сочная начинка, сохраняющая дух классического жюльена.

  1. Подготовьте 400 г куриного филе (грудка или более сочное бедро), 300 г шампиньонов, одну луковицу и 250 мл сливок 10-20% жирности.
  2. Лук обжарьте до прозрачности, добавьте курицу, нарезанную кубиками, и готовьте до изменения цвета.
  3. Введите нарезанные пластинками грибы и жарьте, пока не испарится лишняя влага.
  4. Влейте сливки, добавьте соль, перец, немного мускатного ореха по желанию. Тушите 5-7 минут на медленном огне до лёгкого загустения соуса.

Сборка и выпечка: создание слоёв

В смазанную маслом форму для запекания выкладывают половину картофельного пюре, разравнивая его в ровный слой. Сверху равномерно распределяют всю курино-грибную смесь со сливками. Затем накрывают начинку оставшимся пюре, аккуратно разравнивая вилкой. Финишный штрих — обильный слой тёртого сыра (например, гауды или российского).

Запеканку ставят в духовку, разогретую до 180°C, на 25-35 минут, пока сыр не расплавится и не образует румяную корочку. Для большего хруста в последние 5 минут можно включить гриль.

Готовое блюдо — это гармония кремовой текстуры, нежного мяса и грибов, заключённая в картофельную рамку. Оно не требует дополнительного гарнира и становится полноценным центром семейного стола.

