Эту запеканку прячут до ужина: настоящий жюльен - такой вкусный, что его караулят у духовки

Классический жюльен в порционных кокотницах — это празднично, но не всегда практично для будничного ужина. Кулинарная эволюция этого блюда привела к появлению формата, который ценится за сытность и удобство. Речь идёт о запеканке «Жюльен», где нежное картофельное пюре, курица и грибы в сливочном соусе объединяются в глубокой форме, создавая самодостаточное блюдо. Такой подход экономит время на сервировке и идеально подходит для приготовления с запасом на несколько дней.

Концепция: два в одном — соус и гарнир в одном слое

Философия этого блюда проста: вместо того чтобы готовить гарнир отдельно, его делают частью конструкции. Картофельное пюре здесь выполняет двойную функцию: снизу оно образует основу, которая пропитывается ароматным соусом, а сверху — хрустящую корочку под сыром. Как отмечает врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, добавление картофеля делает блюдо более питательным и сытным, идеально подходящим для основного приёма пищи.