8 лучших находок из Fix Price для кухни и для себя, которые стоят каждого рубля - свежий обзор

Знакомо, да? Вроде бы и не нужно ничего, но через каких-то 15 минут руки уже заняты целой горой полезных мелочей. Хочу поделиться с вами своими удачными покупками.

История началась спонтанно: обычная встреча с подругой, чашка чая и внезапный поход в магазин "Фикс Прайс". Моя подруга сразу направилась к полкам с посудой, а я, ведомая любопытством, отправилась изучать другие отделы.

В отделе посуды всегда можно найти что-то интересное. Мой взгляд сразу привлекла массивная керамическая кружка объемом 480 мл по цене 229 рублей. Приятный вес, удобная ручка и вдохновляющая надпись – идеальный компаньон для утреннего кофе. Представьте, как приятно начать день с большой порции любимого напитка, не отвлекаясь на постоянные "добавки". К тому же это отличный вариант подарка, если вы знаете вкусы человека.

Затем я заметила элегантную ёмкость для мёда с дозатором за те же 229 рублей. Это не просто банка, это настоящий медовый гаджет. Она оснащена удобной подставкой и специальным носиком, позволяющим плавно и аккуратно дозировать мёд. Я взяла такую для блинов. Больше не нужно бороться с мёдом, растекающимся по всей тарелке. Теперь можно "нарисовать" сердечко или даже поздравление. Плотная крышка сохранит мёд от засахаривания. К слову, в ёмкости удобно хранить и сиропы.

Ещё одной полезной покупкой стала керамическая маслёнка нежного зелёного цвета за 249 рублей. Прямоугольная форма, приятный оттенок и удобная крышка – идеальное место для хранения мягкого сливочного масла. Керамика не впитывает запахов, поэтому масло всегда свежее и готово к использованию – больше не нужно возиться с упаковкой.

Личный уход: маленькие радости для себя любимой

В отделе косметики мое внимание привлекла ночная маска для лица от Sadoer за 149 рублей (8 саше). В каждом пакетике – густая кремовая масса с экстрактом авокадо. Я использую такие маски не как полноценный уход, а как SOS средство, когда кожа выглядит уставшей. Наношу перед сном плотным слоем. Утром – заметный эффект: более свежий и гладкий цвет лица. За такую цену – находка!

Не удержалась и взяла гель для душа "Сладкий Дайкири" (750 мл) за 116 рублей. Он хорошо пенится, обладает ярким цитрусово-сладким ароматом, который, к сожалению, не задерживается на коже. Отличный вариант для ежедневного использования, когда хочется просто взбодриться и получить заряд хорошего настроения.

Настоящим открытием стала универсальная расчёска-щётка за 229 рублей. Мягкие, но упругие щетинки бережно распутывают волосы, не повреждая их структуры. Я использую её во время сушки волос феном, одновременно расчёсывая и укладывая пряди. Для длинных и склонных к спутыванию волос это просто спасение.

Порядок в мелочах: организация пространства

Я постоянно борюсь с хаосом в ванной, поэтому приобрела угловую полочку на присосках за 199 рублей. Прикрепила её в угол душевой кабины. Гель для душа, скраб и другие необходимые средства теперь всегда под рукой, а не занимают место на бортике. Важно отметить, что присоски держатся очень крепко.

Мой туалетный столик всегда страдал от беспорядка среди украшений. Декоративная подставка с зеркалом за 199 рублей немного исправила ситуацию. На крючки удобно повесить серьги и цепочки, а в нижние отделения сложить кольца и браслеты. Подставка не только функциональна, но и выглядит симпатично.

Материал носит информационный характер и не является рекламой.

Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также: