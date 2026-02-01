Дачникам объяснили, что обязательно нужно сделать на участке во время морозов

Защита сада зимой — это не просто прихоть, а жизненная необходимость для будущего урожая. Игорь Муханин, глава Ассоциации садоводов России, делится проверенным способом спасти ваши яблони и груши от зубастых вредителей в зимнюю пору. Представьте себе: пушистый снег укрыл ваш сад, а под ним, словно в лабиринтах метро, мыши и полевки прокладывают ходы к коре деревьев. Для них это как бесплатный шведский стол, а для вас — потерянные годы роста и плодоношения.

Так вот, секрет прост: не позволяйте снегу быть рыхлым убежищем для грызунов. Знаете, как дети любят строить крепости в сугробах? Для мышей рыхлый снег — это то же самое, только с целью подкрепиться корой ваших деревьев. Вместо этого, уплотните снег вокруг стволов, превратите пушистые сугробы в плотный наст. Это как если бы к ним приехал бульдозер и разрушил все их уютные норки.