Дачникам объяснили, что обязательно нужно сделать на участке во время морозов
- 21:33 1 февраля
- Иван Огурцов
Защита сада зимой — это не просто прихоть, а жизненная необходимость для будущего урожая. Игорь Муханин, глава Ассоциации садоводов России, делится проверенным способом спасти ваши яблони и груши от зубастых вредителей в зимнюю пору. Представьте себе: пушистый снег укрыл ваш сад, а под ним, словно в лабиринтах метро, мыши и полевки прокладывают ходы к коре деревьев. Для них это как бесплатный шведский стол, а для вас — потерянные годы роста и плодоношения.
Так вот, секрет прост: не позволяйте снегу быть рыхлым убежищем для грызунов. Знаете, как дети любят строить крепости в сугробах? Для мышей рыхлый снег — это то же самое, только с целью подкрепиться корой ваших деревьев. Вместо этого, уплотните снег вокруг стволов, превратите пушистые сугробы в плотный наст. Это как если бы к ним приехал бульдозер и разрушил все их уютные норки.
Зачем? Все дело в безопасности. В плотном снегу грызунам сложнее прятаться и перемещаться. Они становятся более уязвимыми для своих естественных врагов, например, для сов, которые патрулируют окрестности в поисках ночного перекуса. Это как если бы вы включили яркий свет в темном переулке – не каждый захочет там прогуливаться.
Но и это еще не все. Для максимальной защиты, по словам Муханина, можно пойти на маленькую хитрость. После того как вы утрамбовали снег, положите сверху небольшую приманку для грызунов, предварительно спрятав её в пучке сена. Это как предложить незваным гостям «угощение», которое избавит их от желания грызть кору ваших деревьев.
Следуя этим советам, вы не просто защитите свой сад от грызунов, но и обеспечите ему здоровое и плодоносное будущее. Помните, забота о саде зимой — это инвестиция в богатый урожай осенью.
