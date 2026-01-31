Логотип новостного портала Прогород
Взял полную корзину продуктов в Магните, оплатив покупку бонусной картой. Своих денег потратил 90 копеек

Иногда судьба улыбается в самых неожиданных местах. Не все знают о секретном оружии экономии, спрятанном в обычной бонусной карте "Магнит". Признаюсь, и я долгое время не подозревал о её скрытых возможностях. Именно этот личный опыт заставил меня поделиться своим открытием, которое может круто изменить ваш подход к покупкам.

В прошлом году, под влиянием рекламной кампании, я приобрел бонусную карту "Магнита" за символический рубль. Весь год старательно предъявлял её на кассе, накапливая баллы, как будто строя виртуальный карточный домик. Даже не представлял, что из этого получится.

Кассиры, словно запрограммированные, повторяли вопрос о наличии карты, а я механически её протягивал. Бонусы, подобно крошечным снежинкам, незаметно заполняли мой личный виртуальный сугроб.

И вот однажды, стоя с переполненной тележкой, меня осенило: "Интересно, а сколько же там накопилось?".

Ответ прозвучал как новогодняя песня: "562".

Автоматически возник следующий вопрос: "И что с этим можно сделать?".

"Оплатить покупку", – ответили мне.

Я представил небольшую скидку, которая лишь слегка уменьшит итоговую сумму в чеке.

Каково же было моё удивление, когда кассир назвала сумму к оплате: 90 копеек!

Полная тележка продуктов почти бесплатно? В наше время 90 копеек – это скорее символическая благодарность, чем реальные деньги. На карте же, как приятный сюрприз, красовались еще 89 баллов.

Это как выиграть небольшой джекпот в продуктовом лотерее!

По пути домой я встретил старую знакомую и не смог удержаться от соблазна рассказать о моём открытии. Её реакция выражала всё: глаза расширились от изумления. Она, как и многие, считала, что бонусная карта “Магнит”- это лишь небольшая скидка.

Формально, это правда. Если ваша покупка составляет 300 рублей, а на карте всего 15 бонусов, скидка будет минимальной. Но если у вас скопилось 300 и более бонусов, вы можете оплатить бонусами всю покупку целиком. Каждый бонус равен одному рублю.

Таким образом, в течение года, как трудолюбивые пчёлы, мы собираем бонусы, чтобы получить столь неожиданный и приятный подарок в конце. Это как найти случайно забытую крупную купюру в кармане старого пальто – вроде бы мелочь, а сколько радости!

