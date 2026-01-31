Подсыпаем в зерно — и куры несутся даже в холодную погоду: простая подкормка для зимней яйценоскости несушек

Когда снег укрывает землю, а куры неохотно покидают теплый курятник, опытные птицеводы переходят на особый режим питания для своих несушек. В это время года грамотно составленный рацион жизненно важен для поддержания крепкого здоровья, сильного иммунитета и, конечно же, стабильной яйценоскости. Это как снабдить спортсмена всем необходимым для успешных тренировок в сложных условиях.

Фермер и блогер, автор канала «Хозяйство как мое хобби», раскрыл секрет: простой, но эффективный рецепт корма, который помогает его курам нестись как часы, независимо от времени года.