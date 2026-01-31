Подсыпаем в зерно — и куры несутся даже в холодную погоду: простая подкормка для зимней яйценоскости несушек
Когда снег укрывает землю, а куры неохотно покидают теплый курятник, опытные птицеводы переходят на особый режим питания для своих несушек. В это время года грамотно составленный рацион жизненно важен для поддержания крепкого здоровья, сильного иммунитета и, конечно же, стабильной яйценоскости. Это как снабдить спортсмена всем необходимым для успешных тренировок в сложных условиях.
Фермер и блогер, автор канала «Хозяйство как мое хобби», раскрыл секрет: простой, но эффективный рецепт корма, который помогает его курам нестись как часы, независимо от времени года.
Ингредиенты успеха: зерновая основа и секретные добавки
Для приготовления этого волшебного корма понадобится:
- Овес, ячмень и пшеница – поровну: три кита зернового царства, обеспечивающие энергией и полезными веществами.
- Чистая вода: для приготовления основы.
- Сухой жмых: концентрированный источник протеина и клетчатки.
- Немного сои: еще один мощный источник протеина, необходимого для высокой продуктивности.
Кулинарное таинство: готовим корм с любовью
Зерновые смешивают в равных пропорциях, заливают водой и слегка проваривают. Этот процесс раскрывает вкус и увеличивает усвояемость. Затем добавляют жмых и сою, тщательно перемешивая все ингредиенты. Корм можно приготовить впрок, чтобы хватило на 2-3 недели. Курам подсыпают смесь по мере необходимости, словно заботливая хозяйка постоянно наполняет кормушки.
Результат: свежие яйца даже в лютые морозы
Такой рацион обеспечивает птиц всеми необходимыми витаминами и микроэлементами, поддерживая их в отличной физической форме. Даже зимой вы сможете наслаждаться свежими домашними яйцами с ярким желтком, словно маленьким солнцем на вашей тарелке.
Бонус-совет от эксперта: чистый воздух – залог здоровья и высокой продуктивности
Иногда куры перестают нестись из-за высокого уровня аммиака в воздухе курятника. Регулярная уборка помета обеспечивает птицам доступ к кислороду, что жизненно важно для их здоровья и поддержания яйценоскости. Это как проветрить комнату, чтобы дышать полной грудью. Чистый курятник – счастливые куры – вкусные яйца!
