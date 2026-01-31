«Сметете» всю пекинку на прилавках: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он на столе

Забудьте о долгих часах на кухне и сложных рецептах. Представляем "Пекинский экспресс" – супербыстрый, сочный и невероятно вкусный салат, который легко приготовить из доступных ингредиентов. Этот салат – настоящая находка для любого времени года и идеальное решение для тех, кто ценит свое время. Всего 10 минут, и на вашем столе – яркое и аппетитное блюдо. Единственное, о чем нужно позаботиться заранее – отварить яйца.

Ингредиенты-чемпионы: все в сборе для кулинарного забега