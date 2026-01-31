«Сметете» всю пекинку на прилавках: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он на столе
- 21:30 31 января
- Иван Огурцов
Забудьте о долгих часах на кухне и сложных рецептах. Представляем "Пекинский экспресс" – супербыстрый, сочный и невероятно вкусный салат, который легко приготовить из доступных ингредиентов. Этот салат – настоящая находка для любого времени года и идеальное решение для тех, кто ценит свое время. Всего 10 минут, и на вашем столе – яркое и аппетитное блюдо. Единственное, о чем нужно позаботиться заранее – отварить яйца.
Ингредиенты-чемпионы: все в сборе для кулинарного забега
- Пекинская капуста – 400 г: хрустящая основа, дарящая свежесть.
- Ветчина – 200 г: пикантный акцент, добавляющий сытности.
- Отварные яйца – 2 шт: нежность и питательность в каждом кусочке.
- Болгарский перец (половинка): яркий калейдоскоп цвета и вкуса.
- Свежий огурец – 1 шт: сочная прохлада, освежающая вкус.
- Свежий укроп и петрушка (по 2–3 веточки): ароматное облако лета.
- Консервированный горошек – 200 г: сладкий бонус, добавляющий текстуры.
- Чеснок – 1–2 зубчика: пикантный штрих, разжигающий аппетит.
Заправка: последние капли волшебства
- Майонез – 3–4 ст. л: связующее звено, придающее сливочный вкус.
- Соль и перец: по щепотке для гармоничного баланса.
Старт! Готовим "Пекинский экспресс": 10 минут – и готово!
- Ветчину, пекинскую капусту и очищенный от семян болгарский перец нарежьте тонкой соломкой, словно готовя ровные полоски цветного шелка.
- Огурец и отваренные вкрутую яйца нарежьте аккуратными кубиками, превращая их в миниатюрные сокровища.
- Укроп и петрушку мелко порубите, чтобы их аромат наполнил всю кухню.
- Слейте жидкость из банки с горошком, освобождая его от плена консервов.
- Чеснок пропустите через пресс, чтобы его пикантный аромат быстро распространился.
- Соедините все ингредиенты в просторной миске, добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
- Тщательно перемешайте, чтобы каждый ингредиент подружился с заправкой.
"Пекинский Экспресс" готов!
Этот салат – не просто блюдо, а взрыв красок и вкусов. Он станет ярким акцентом на любом столе, от скромного ужина до праздничного застолья. Попробуйте – и вы убедитесь сами!
