«Сметете» всю пекинку на прилавках: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он на столе

Забудьте о долгих часах на кухне и сложных рецептах. Представляем "Пекинский экспресс" – супербыстрый, сочный и невероятно вкусный салат, который легко приготовить из доступных ингредиентов. Этот салат – настоящая находка для любого времени года и идеальное решение для тех, кто ценит свое время. Всего 10 минут, и на вашем столе – яркое и аппетитное блюдо. Единственное, о чем нужно позаботиться заранее – отварить яйца.

Ингредиенты-чемпионы: все в сборе для кулинарного забега

  • Пекинская капуста – 400 г: хрустящая основа, дарящая свежесть.
  • Ветчина – 200 г: пикантный акцент, добавляющий сытности.
  • Отварные яйца – 2 шт: нежность и питательность в каждом кусочке.
  • Болгарский перец (половинка): яркий калейдоскоп цвета и вкуса.
  • Свежий огурец – 1 шт: сочная прохлада, освежающая вкус.
  • Свежий укроп и петрушка (по 2–3 веточки): ароматное облако лета.
  • Консервированный горошек – 200 г: сладкий бонус, добавляющий текстуры.
  • Чеснок – 1–2 зубчика: пикантный штрих, разжигающий аппетит.

Заправка: последние капли волшебства

  • Майонез – 3–4 ст. л: связующее звено, придающее сливочный вкус.
  • Соль и перец: по щепотке для гармоничного баланса.

Старт! Готовим "Пекинский экспресс": 10 минут – и готово!

  1. Ветчину, пекинскую капусту и очищенный от семян болгарский перец нарежьте тонкой соломкой, словно готовя ровные полоски цветного шелка.
  2. Огурец и отваренные вкрутую яйца нарежьте аккуратными кубиками, превращая их в миниатюрные сокровища.
  3. Укроп и петрушку мелко порубите, чтобы их аромат наполнил всю кухню.
  4. Слейте жидкость из банки с горошком, освобождая его от плена консервов.
  5. Чеснок пропустите через пресс, чтобы его пикантный аромат быстро распространился.
  6. Соедините все ингредиенты в просторной миске, добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
  7. Тщательно перемешайте, чтобы каждый ингредиент подружился с заправкой.

"Пекинский Экспресс" готов!

Этот салат – не просто блюдо, а взрыв красок и вкусов. Он станет ярким акцентом на любом столе, от скромного ужина до праздничного застолья. Попробуйте – и вы убедитесь сами!

