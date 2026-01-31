Не отход, а бриллиант: подкормите им замиокулькас – листья с блюдце и много новых побегов

Замиокулькас, в народе известный как долларовое дерево, давно завоевал сердца любителей комнатных растений. Его декоративность не меркнет в любое время года, а уход за ним кажется простым даже новичку. Однако, как и любому живому организму, замиокулькасу необходимо питание. Регулярная подкормка – залог его долгой и счастливой жизни в вашем доме.

Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова раскрывает секрет простого, но невероятно эффективного удобрения, которое можно приготовить своими руками: банановая кожура. Этот, казалось бы, бесполезный отход – настоящий кладезь калия и фосфора, причем в форме, идеально усваиваемой растениями. Это как витаминный коктейль, разработанный самой природой.