Надо ли сливать "первую воду" при варке мяса: шеф-повар поставил точку в вопросе

Мечтаете о таком бульоне, чтобы близкие ахнули от восторга? Забудьте запылившиеся рецепты из поваренных книг! Ключ к успеху – в безупречных ингредиентах, выверенных пропорциях и… нескольких кулинарных секретах. Сегодня известный шеф-повар Иван Кудряшов делится своими знаниями о создании идеального мясного бульона.

Первая вода – не яд: секрет насыщенного вкуса

Забудьте наставления бабушки о сливе первой воды после закипания мяса! Иван Кудряшов называет этот прием "варварским". "Сливать воду имеет смысл только при проблемах с ЖКТ. В остальных случаях – оставьте ее!" – уверяет шеф-повар. – Многие ошибочно считают, что в ней концентрируются вредные вещества. Но вся "грязь" удаляется вместе с пеной, образующейся из свернувшегося белка. Если же качество мяса оставляет желать лучшего, от него лучше отказаться вовсе – никакая очистка не спасет".

Пена – враг ясности: битва за прозрачность

Удалять пену необходимо не только в начале приготовления, но и в процессе. Вооружитесь шумовкой и методично очищайте поверхность бульона, а также протирайте стенки кастрюли от прилипшей пены. Представьте себя золотоискателем, усердно отделяющим драгоценный металл от пустой породы: каждое движение приближает вас к идеальному результату! Не забудьте убрать поднимающийся на поверхность жир – это сделает бульон более легким и кристально чистым, как горный ручей.

Мясо во всех его формах: неожиданный взгляд диетолога

Раз уж заговорили о мясе, диетолог Маргарита Королева развенчивает миф о "колбасном зле". Оказывается, среди колбасных изделий встречаются вполне достойные экземпляры! "Натуральную колбасу, приготовленную по традиционной рецептуре, без избытка нитритов и соевых добавок, можно интегрировать в ежедневный рацион, – утверждает диетолог. – А домашняя колбаса из свежего, качественного мяса – настоящий кладезь полезных веществ!" Главное – соблюдать меру.

Не бойтесь экспериментировать, смело воплощайте полученные знания, и ваш бульон превратится в кулинарный шедевр, способный растопить даже самые суровые сердца!

