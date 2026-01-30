Натираю ботинки одним овощем и на льду не скольжу, не падаю - зимой шагаю уверенно, как по сухому асфальту

Фото из архива "ПроГорода"

Зимняя сказка прекрасна, пока гололед не превращает улицы в ледяные арены. Остановить скольжение, не тратясь на дорогие средства, поможет обычная картошка, прямо с вашей кухни. Крахмал, содержащийся в ней, создает на подошве невидимую пленку, действующую как микроскопические шипы, улучшающие сцепление со льдом. Создаем противоскользящий барьер в 5 простых шагов:

Найдите одну сырую картофелину, предпочтительно с высоким содержанием крахмала – например, сорт вроде "Белларозы". Превратите ее в пюре с помощью мелкой терки, добиваясь консистенции кашицы. Используйте марлю или сито, чтобы отделить сок – это и есть ваш "антигололедный концентрат". Убедитесь, что подошва вашей обуви чистая и сухая, затем тщательно нанесите "эликсир" на пятку и носок – именно эти участки наиболее подвержены скольжению. Представьте, что рисуете протектор для зимних шин. Дайте обуви отдохнуть 10-15 минут, чтобы крахмал полностью высох и образовал защитную пленку. Эффект не заставит себя ждать. С каждым шагом вы будете ощущать уверенность, словно ваши ноги обзавелись микроскопическими "кошками".