Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили самые худшие марки корма для питомцев

"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили самые худшие марки корма для питомцевФото из архива "ПроГорода"

Выбор идеального корма для пушистого компаньона – это не просто покупка, а инвестиция в его здоровье и долголетие. Роскачество, взяв на себя роль заботливого "кошачьего адвоката", провело масштабное расследование рынка кормов с самым популярным вкусом – курицей. Цель? Выявить, что скрывается за яркими упаковками 25 известных брендов и насколько их содержимое соответствует потребностям и безопасности наших усатых друзей.

Безопасность на первом месте: что должно зазвонить в голове?

Представьте, что корм – это не просто еда, а целый "коктейль" из различных компонентов. Важно, чтобы в этом "коктейле" не оказалось ингредиентов, способных навредить. Эксперты Роскачества подвергли каждый образец настоящей "химической атаке", проверив их на наличие токсинов, опасных металлов (словно в детективном фильме!), а также микробов и бактерий. К счастью, здесь все оказалось под контролем – все корма получили "зеленый свет" по безопасности.

Но, как говорится, дьявол кроется в деталях.

Металлические "сюрпризы": когда размер имеет значение

Представьте себе производственный процесс, где крошечные частицы металла могут случайно попасть в корм. Это как песчинки в идеально приготовленном блюде – неприятно и нежелательно. ГОСТ допускает наличие таких частиц размером до 2 мм, но Роскачество установило планку выше – не более 20 мг/кг. И, увы, в двух брендах эта планка была превышена. Хотя размер частиц и не нарушал ГОСТ, а острые края отсутствовали, такой факт вызывает обоснованное беспокойство.

Микотоксины: невидимые враги печени

Вообразите себе плесень, которая, словно скрытый злодей, проникает в корм и оставляет там свои "ядовитые следы" – микотоксины. В восьми образцах был обнаружен фумонизин В1, вещество, способное негативно влиять на печень и почки вашего питомца. Пусть его количество и не критично, это повод для бдительности.

"Эхо" полей: пестициды и антибиотики в кошачьей миске

Представьте поля, обработанные пестицидами, чтобы защитить урожай. И вот, эти вещества, словно "путешественники", попадают в корм для кошек. Следы пестицидов обнаружились в 17 образцах, что говорит о возможном использовании загрязненных растительных компонентов.

А в трех кормах были найдены следы антибиотиков. Законодательство не нормирует содержание пестицидов, а антибиотики допускаются лишь в минимальных количествах. Но даже такие "микродозы" не позволяют корму претендовать на высшую оценку.

Минеральный "дисбаланс": чего не хватает вашему коту?

Представьте, что организм кошки – это сложный механизм, которому для бесперебойной работы нужны определенные "винтики" – минералы. С натрием, кальцием и другими важными элементами все оказалось в порядке. Но вот с селеном и калием возникли проблемы.

В популярных кормах, таких как Purina One и Royal Canin, был обнаружен недостаток селена. А в кормах "ВкусВилл" и Brit не хватало калия. Регулярное употребление таких кормов может привести к серьезному дефициту этих важных элементов.

"Куриный" вопрос: где мясо в "курином" корме?

Представьте себе картину: на упаковке гордо красуется надпись "с курицей", а на деле мяса там – кот наплакал. К сожалению, точную оценку количества мяса в корме провести сложно из-за отсутствия единой методики. Однако Роскачество выявило недостаток мясных компонентов в 11 из 13 образцов, где производители обещали "куриный рай".

Производители не дремлют: реакция на "кошачью проверку"

После публикации результатов исследования, производители, импортеры и торговые сети не остались в стороне.

Компания Onto Pet Food признала, что недостоверная информация о содержании витамина Е стала причиной внутренней проверки. А "Яндекс Маркет" и Ozon удалили карточки товаров, не соответствующих стандартам. Производители "Каждый день" и "ВкусВилл" провели собственные расследования.

Главный вывод: цена – не гарантия качества

Исследование Роскачества разрушило стереотипы. Оказывается, недорогие корма не всегда напичканы вредными добавками и лишены полезных веществ. И наоборот, импортные бренды не всегда превосходят российские аналоги по качеству. Единственный корм, полностью соответствующий стандартам, оказался отечественным.

В заключение стоит отметить: несмотря на недостатки, все исследованные корма признаны безопасными. Выбор остается за вами, но теперь он будет более осознанным.

Экспертное мнение: "Не доверяйте слепо рекламе, – советует ветеринарный диетолог Светлана Петрова. – Внимательно изучайте состав, консультируйтесь с врачом. Здоровье вашего кота – в ваших руках!".

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+