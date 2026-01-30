"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили самые худшие марки корма для питомцев

Безопасность на первом месте: что должно зазвонить в голове?

Выбор идеального корма для пушистого компаньона – это не просто покупка, а инвестиция в его здоровье и долголетие. Роскачество, взяв на себя роль заботливого "кошачьего адвоката", провело масштабное расследование рынка кормов с самым популярным вкусом – курицей. Цель? Выявить, что скрывается за яркими упаковками 25 известных брендов и насколько их содержимое соответствует потребностям и безопасности наших усатых друзей.

Представьте, что корм – это не просто еда, а целый "коктейль" из различных компонентов. Важно, чтобы в этом "коктейле" не оказалось ингредиентов, способных навредить. Эксперты Роскачества подвергли каждый образец настоящей "химической атаке", проверив их на наличие токсинов, опасных металлов (словно в детективном фильме!), а также микробов и бактерий. К счастью, здесь все оказалось под контролем – все корма получили "зеленый свет" по безопасности.

Металлические "сюрпризы": когда размер имеет значение

Представьте себе производственный процесс, где крошечные частицы металла могут случайно попасть в корм. Это как песчинки в идеально приготовленном блюде – неприятно и нежелательно. ГОСТ допускает наличие таких частиц размером до 2 мм, но Роскачество установило планку выше – не более 20 мг/кг. И, увы, в двух брендах эта планка была превышена. Хотя размер частиц и не нарушал ГОСТ, а острые края отсутствовали, такой факт вызывает обоснованное беспокойство.

Микотоксины: невидимые враги печени

Вообразите себе плесень, которая, словно скрытый злодей, проникает в корм и оставляет там свои "ядовитые следы" – микотоксины. В восьми образцах был обнаружен фумонизин В1, вещество, способное негативно влиять на печень и почки вашего питомца. Пусть его количество и не критично, это повод для бдительности.

"Эхо" полей: пестициды и антибиотики в кошачьей миске

Представьте поля, обработанные пестицидами, чтобы защитить урожай. И вот, эти вещества, словно "путешественники", попадают в корм для кошек. Следы пестицидов обнаружились в 17 образцах, что говорит о возможном использовании загрязненных растительных компонентов.

А в трех кормах были найдены следы антибиотиков. Законодательство не нормирует содержание пестицидов, а антибиотики допускаются лишь в минимальных количествах. Но даже такие "микродозы" не позволяют корму претендовать на высшую оценку.

Минеральный "дисбаланс": чего не хватает вашему коту?

Представьте, что организм кошки – это сложный механизм, которому для бесперебойной работы нужны определенные "винтики" – минералы. С натрием, кальцием и другими важными элементами все оказалось в порядке. Но вот с селеном и калием возникли проблемы.

В популярных кормах, таких как Purina One и Royal Canin, был обнаружен недостаток селена. А в кормах "ВкусВилл" и Brit не хватало калия. Регулярное употребление таких кормов может привести к серьезному дефициту этих важных элементов.

"Куриный" вопрос: где мясо в "курином" корме?

Представьте себе картину: на упаковке гордо красуется надпись "с курицей", а на деле мяса там – кот наплакал. К сожалению, точную оценку количества мяса в корме провести сложно из-за отсутствия единой методики. Однако Роскачество выявило недостаток мясных компонентов в 11 из 13 образцов, где производители обещали "куриный рай".

Производители не дремлют: реакция на "кошачью проверку"

После публикации результатов исследования, производители, импортеры и торговые сети не остались в стороне.

Компания Onto Pet Food признала, что недостоверная информация о содержании витамина Е стала причиной внутренней проверки. А "Яндекс Маркет" и Ozon удалили карточки товаров, не соответствующих стандартам. Производители "Каждый день" и "ВкусВилл" провели собственные расследования.

Главный вывод: цена – не гарантия качества

Исследование Роскачества разрушило стереотипы. Оказывается, недорогие корма не всегда напичканы вредными добавками и лишены полезных веществ. И наоборот, импортные бренды не всегда превосходят российские аналоги по качеству. Единственный корм, полностью соответствующий стандартам, оказался отечественным.

В заключение стоит отметить: несмотря на недостатки, все исследованные корма признаны безопасными. Выбор остается за вами, но теперь он будет более осознанным.

Экспертное мнение: "Не доверяйте слепо рекламе, – советует ветеринарный диетолог Светлана Петрова. – Внимательно изучайте состав, консультируйтесь с врачом. Здоровье вашего кота – в ваших руках!".

