Веками российские крестьяне обеспечивали себя зимними запасами, не прибегая к помощи супермаркетов и консервантов. Представьте себе: никакой "Пятёрочки", никаких готовых закруток, никакого сахара… Как же им удавалось сохранить варенье на всю зиму? Самое удивительное, что у них это получалось! И не просто получалось, а отлично сохранялось без единого грамма сахара.

Карлсон, знаменитый сладкоежка с крыши, обожавший варенье, меркнет в сравнении с русской любовью к этому лакомству. Астрид Линдгрен вряд ли подозревала, что именно в России варенье превратится в настоящий культ, неразрывно связанный с чаепитием из самовара и ритуальным остужением напитка в блюдечке. Поспорите? Тогда вам не понять души русской, для которой варенье с чаем – это святое.

Более того, варенье могло храниться год, два и дольше. Парадокс: у помещика, баловавшего себя вареньем на новомодном сахаре, оно портилось уже через месяц, а у крестьян, словно заговоренное, оставалось свежим и ароматным. Секрет кроется в исконной крестьянской технологии консервации, где смекалка и природные ресурсы заменяли современные достижения.

Вместо сахара использовали мед и патоку. Ягоды и фрукты тщательно мыли, нарезали, заливали медово-паточной смесью и ставили в русскую печь. Там, доведя до кипения, томили на медленном огне. Затем горшок с вареньем вынимали из печи и оставляли остывать примерно на сутки. После этого процедуру повторяли: снова в печь, снова до кипения, снова томиться. Такие "танцы" с печью проходили три-четыре раза. В результате получалось варенье невероятной плотности, насыщенного вкуса и совершенно непохожее на то, что мы привыкли видеть сегодня.

В завершение, горшок с готовым вареньем запечатывали пчелиным воском. Растопленный воск растекался по поверхности, создавая герметичную пленку, защищающую от плесени и порчи. Конечно, успех зависел от удачи, чистоты и мастерства хозяйки. Женщины, умевшие варить долгохранящееся варенье, пользовались особым уважением и часто становились ключницами в барских домах. Хорошая ключница, умеющая не только варить варенье, но и делать из него настойки, ценилась на вес золота. Даже Иван Грозный в знаменитой комедии, хоть и морщился от напитка "мейд фром ключница", добавки не отказывался.

В XVIII-XIX веках ситуация изменилась: в России появился сахар. Дворяне и помещики моментально захотели варенье именно с сахаром. Сахар стал символом статуса. Варенье на сахаре было не просто десертом, а демонстрацией богатства. Владелец такого лакомства вызывал восхищение, сравнимое с обладанием сумкой Birkin сегодня.

И вот тут возникла проблема: у крестьян по старинной технологии варенье стояло годами, а у господ на сахаре оно начинало плесневеть и даже "газировать". В чем же причина? В пищевой добавке! Да, наши крестьяне освоили производство натурального консерванта E200 – сорбиновой кислоты.

Крепостные крестьяне, конечно, не покупали сорбиновую кислоту в магазинах. Они научились добывать ее из природного источника – рябины. Сушеные и перемолотые в муку плоды рябины добавляли в варенье. И оно не кисло, не газовало и не плесневело. Все дело в природной сорбиновой кислоте, содержащейся в рябине.

Первые химики выделили сорбиновую кислоту в 1859 году именно из сока рябины, от латинского названия которой – Sorbus – и произошло название кислоты. А в 1939 году было доказано, что сорбиновая кислота эффективно подавляет рост плесени и бактерий.

Так что, если ваше варенье плесневеет, добавьте при варке всего 1-2% сухой рябины. Этот простой способ, используемый производителями ПП-джемов, поможет вам избежать использования химических консервантов и насладиться любимым лакомством без опасений.

