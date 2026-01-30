Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Во всём виноват E200: почему у крепостных крестьян варенье без сахара стояло год, а у помещика с сахаром плесневело за месяц

Во всём виноват E200: почему у крепостных крестьян варенье без сахара стояло год, а у помещика с сахаром плесневело за месяцСоздано в Шедевруме

Карлсон, знаменитый сладкоежка с крыши, обожавший варенье, меркнет в сравнении с русской любовью к этому лакомству. Астрид Линдгрен вряд ли подозревала, что именно в России варенье превратится в настоящий культ, неразрывно связанный с чаепитием из самовара и ритуальным остужением напитка в блюдечке. Поспорите? Тогда вам не понять души русской, для которой варенье с чаем – это святое.

Веками российские крестьяне обеспечивали себя зимними запасами, не прибегая к помощи супермаркетов и консервантов. Представьте себе: никакой "Пятёрочки", никаких готовых закруток, никакого сахара… Как же им удавалось сохранить варенье на всю зиму? Самое удивительное, что у них это получалось! И не просто получалось, а отлично сохранялось без единого грамма сахара.

Более того, варенье могло храниться год, два и дольше. Парадокс: у помещика, баловавшего себя вареньем на новомодном сахаре, оно портилось уже через месяц, а у крестьян, словно заговоренное, оставалось свежим и ароматным. Секрет кроется в исконной крестьянской технологии консервации, где смекалка и природные ресурсы заменяли современные достижения.

Вместо сахара использовали мед и патоку. Ягоды и фрукты тщательно мыли, нарезали, заливали медово-паточной смесью и ставили в русскую печь. Там, доведя до кипения, томили на медленном огне. Затем горшок с вареньем вынимали из печи и оставляли остывать примерно на сутки. После этого процедуру повторяли: снова в печь, снова до кипения, снова томиться. Такие "танцы" с печью проходили три-четыре раза. В результате получалось варенье невероятной плотности, насыщенного вкуса и совершенно непохожее на то, что мы привыкли видеть сегодня.

В завершение, горшок с готовым вареньем запечатывали пчелиным воском. Растопленный воск растекался по поверхности, создавая герметичную пленку, защищающую от плесени и порчи. Конечно, успех зависел от удачи, чистоты и мастерства хозяйки. Женщины, умевшие варить долгохранящееся варенье, пользовались особым уважением и часто становились ключницами в барских домах. Хорошая ключница, умеющая не только варить варенье, но и делать из него настойки, ценилась на вес золота. Даже Иван Грозный в знаменитой комедии, хоть и морщился от напитка "мейд фром ключница", добавки не отказывался.

В XVIII-XIX веках ситуация изменилась: в России появился сахар. Дворяне и помещики моментально захотели варенье именно с сахаром. Сахар стал символом статуса. Варенье на сахаре было не просто десертом, а демонстрацией богатства. Владелец такого лакомства вызывал восхищение, сравнимое с обладанием сумкой Birkin сегодня.

И вот тут возникла проблема: у крестьян по старинной технологии варенье стояло годами, а у господ на сахаре оно начинало плесневеть и даже "газировать". В чем же причина? В пищевой добавке! Да, наши крестьяне освоили производство натурального консерванта E200 – сорбиновой кислоты.

Крепостные крестьяне, конечно, не покупали сорбиновую кислоту в магазинах. Они научились добывать ее из природного источника – рябины. Сушеные и перемолотые в муку плоды рябины добавляли в варенье. И оно не кисло, не газовало и не плесневело. Все дело в природной сорбиновой кислоте, содержащейся в рябине.

Первые химики выделили сорбиновую кислоту в 1859 году именно из сока рябины, от латинского названия которой – Sorbus – и произошло название кислоты. А в 1939 году было доказано, что сорбиновая кислота эффективно подавляет рост плесени и бактерий.

Так что, если ваше варенье плесневеет, добавьте при варке всего 1-2% сухой рябины. Этот простой способ, используемый производителями ПП-джемов, поможет вам избежать использования химических консервантов и насладиться любимым лакомством без опасений.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+