Как общаться с людьми, которые вас ни во что не ставят: 5 приёмов, которые помогают сохранить достоинство

Создано в Шедевруме

В повседневном общении иногда встречаются люди, которые, кажется, специально игнорируют ваши чувства, заставляя вас чувствовать себя неуютно и подавленно, словно попали под холодный дождь. Это не всегда явное хамство, а скорее завуалированное пренебрежение: колкие замечания, перебивания, разговор "сквозь зубы", оставляющие после себя неприятный осадок. Это не просто грубые слова, а постоянное ощущение, что вас не уважают и пытаются принизить. Эти люди, проявляющие надменность и жажду самоутверждения за чужой счет, могут быть где угодно: коллеги в офисе, соседи по даче, "подруги" с детства или даже члены семьи. Их стиль общения – презрение, обесценивание, стремление доминировать в разговоре, как будто они играют роль директора в вашем личном театре. Вот наиболее типичные проявления подобного поведения:

Скрытые "стрелы" : саркастические уколы и колкости, направленные прямо в ваше самолюбие, словно их цель – найти самое слабое место.

: саркастические уколы и колкости, направленные прямо в ваше самолюбие, словно их цель – найти самое слабое место. Разговор "свысока" : скучающий тон и пренебрежение к вашему мнению, будто вы рассказываете анекдот, который никто не хочет слушать.

: скучающий тон и пренебрежение к вашему мнению, будто вы рассказываете анекдот, который никто не хочет слушать. Абсолютная глухота : постоянные перебивания и ноль интереса к вашим словам, словно вы пытаетесь вставить свои пять копеек в чужой разговор.

: постоянные перебивания и ноль интереса к вашим словам, словно вы пытаетесь вставить свои пять копеек в чужой разговор. Юмор с подтекстом : унизительные "шутки юмора", высмеивающие ваши недостатки или слабости, будто вы – объект для насмешек на комедийном шоу.

: унизительные "шутки юмора", высмеивающие ваши недостатки или слабости, будто вы – объект для насмешек на комедийном шоу. Взрывы без предупреждения : неконтролируемые вспышки гнева, направленные на подавление воли, словно цунами, сметающее все на своем пути.

: неконтролируемые вспышки гнева, направленные на подавление воли, словно цунами, сметающее все на своем пути. Ледяное наблюдение: "игра в гляделки" и холодное наблюдение за вашей реакцией, определяющее, насколько далеко можно зайти в дозволенном. Это поведение часто берет начало из завышенной самооценки, как у Нарцисса, или, наоборот, из глубоко скрытого страха перед тем, что вы окажетесь на равных. Как говорил Конфуций, "Благородный человек требует прежде всего от себя, низкий человек требует прежде всего от других". Часто такие люди жаждут внимания и покорности, самоутверждаясь через доминирование, словно строя себе пьедестал из ваших эмоций.