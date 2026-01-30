Пальмового масла нет, какао в норме: Роскачество отобрало честный шоколад к 14 февраля

Перед тем, как рука потянется к аппетитной шоколадной плитке, остановитесь на мгновение и задайте себе вопрос: «А настоящий ли это шоколад, достойный праздничного стола?». Ведь за глянцевой оберткой может скрываться нечто совсем иное, особенно когда речь заходит о молочном шоколаде – извечном фаворите в российских семьях, несмотря на набирающую обороты тенденцию к умеренному потреблению сладостей.

Роскачество провело масштабную "шоколадную ревизию", направив на экспертизу 39 образцов молочного шоколада от разных производителей. Исследователи "вооружились" микроскопами и самым современным оборудованием, чтобы досконально изучить состав: от процентного содержания какао-бобов, словно золотых песчинок в этом лакомстве, до наличия "чужеродных" растительных жиров, не предусмотренных классической рецептурой.

Именно жировая составляющая стала главным "подводным камнем" для многих производителей. Дело в том, что настоящий молочный шоколад, согласно строгому ГОСТу, должен "купаться" в какао-масле, словно в нежном шелке, в то время как добавление более дешевых пальмового или кокосового масел категорически запрещено. Некоторые производители идут на эту хитрость, чтобы снизить себестоимость и продлить срок годности своего продукта, ведь плитки с добавлением растительных жиров менее капризны и не так боятся тепла.

Однако эксперты единодушны в своей оценке: это уже не благородный шоколад, а всего лишь кондитерская плитка, лишь отдаленно напоминающая вкус оригинала. Разница может быть почти незаметна на этикетке, спрятана мелким шрифтом, но для настоящего ценителя она имеет огромное значение и напрямую влияет на качество продукта.

Кто прошел "шоколадный фейс-контроль"? Первые итоги

Еще в далеком 2016 году из 37 протестированных образцов лишь 21 гордо соответствовал высоким требованиям ГОСТа. В числе тех, кто выдержал проверку на "отлично", оказались такие известные бренды, как "Яшкино" и "Победа Вкуса", удостоившиеся престижного Знака качества. Примечательно, что почти половина "чистого", безопасного и качественного шоколада была с гордостью произведена на российских фабриках.

Повторная экспертиза: подтверждение безупречной репутации

В 2020 году эксперты решили вернуться к "шоколадной теме" и повторно оценить продукцию пяти уже известных брендов, а также впервые исследовать два новых образца. Результаты оказались весьма оптимистичными и вселили уверенность в качестве продукции: "Алёнка", "А. Коркунов", "Спартак" и Bonvida вновь подтвердили свой высокий статус, набрав максимальные баллы и законно получив право носить почетный российский Знак качества.

Как не ошибиться с выбором: полезные советы при покупке

Внешний вид шоколадной плитки тоже может рассказать многое. Обратите внимание на поверхность: качественный шоколад должен быть идеально гладким, ровным и обладать легким, благородным блеском, словно отполированным вручную. При разламывании качественная плитка издает отчетливый, сухой хруст, как будто ломается тонкий лед.

Смущает белый налет на поверхности, так называемое "жировое цветение"? Не стоит паниковать и сразу списывать продукт со счетов. Чаще всего это лишь результат неправильного хранения шоколада, например, резких перепадов температуры или повышенной влажности. В этом случае сам шоколад остается безопасным для употребления, хотя его вкусовые качества могут немного пострадать. Поэтому, даже если вы выбираете проверенный бренд, старайтесь брать шоколад с полки расположенной в глубине торгового зала, а не с прилавка у входа, где лакомство может страдать от сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

Только такой осознанный подход позволит вам не только насладиться богатым, насыщенным вкусом настоящего шоколада, но и быть уверенным в качестве и безопасности выбранного продукта. Особенно это важно в преддверии Дня святого Валентина, когда шоколад становится символом любви и заботы. Пусть ваш подарок будет искренним, продуманным до мелочей и принесет только радость и удовольствие вашим близким!

