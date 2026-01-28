Дачники, берите на заметку: в Фикс Прайсе сейчас много нужного для сада и огорода – делюсь находками
- 23:35 28 января
- Иван Огурцов
Обычный поход в Фикс Прайс обернулся для опытного огородника настоящим приключением. Словно Алиса, случайно попавшая в Страну чудес, она обнаружила себя в центре подготовки к новому дачному сезону. Магазин явно решил основательно подготовиться к грядущим заботам на грядках.
Взгляд сразу зацепился за укрывную плёнку для теплиц. Плотная на ощупь, аккуратно сложенная, без резкого запаха "химии" – эта плёнка выглядит как надёжный щит для ранних посадок и непредсказуемых весенних заморозков. Это как тёплый плед для нежных ростков. Для создания временных парников и дуг – это просто находка, золотая середина между ценой и качеством.
Рядом красовались коврики для пересадки растений. Этот предмет подобен невидимому герою дачных будней. Он оберегает стол, скамейку и, что немаловажно, нервную систему. Пересаживать рассаду на таком коврике – одно удовольствие. Земля не разлетается во все стороны, а потом всё аккуратно собирается обратно, словно по мановению волшебной палочки.
В разделе инструментов взгляд привлекли простые и лёгкие тяпки и маленькие лопаты. Без лишней вычурности, без нагромождения функций, они кажутся идеальными помощниками для работы в междурядьях и для быстрой прополки. Это словно надёжный друг, который всегда под рукой и никогда не подведёт.
Садовый мешок для листьев на 20 кг стал приятным сюрпризом. Для осенней уборки увядшей листвы и весенней расчистки старой ботвы это настоящий спаситель, особенно если участок обширный, как футбольное поле.
Пистолет-распылитель с тремя коннекторами так же привлёк внимание. Это универсальный инструмент для полива теплицы, клумб и грядок. Запасные коннекторы – приятный и практичный бонус, как второй носок, когда один потерялся, те, кто часто имеют дело со шлангами, оценят такую предусмотрительность.
Отдельной похвалы заслуживает ассортимент рассады: помидоры, огурцы, редис – всё необходимое для стартового набора огородника. Среди цветов были вербена, астры и нарциссы, которые, как правило, отличаются хорошей всхожестью и ярким цветением. Это как приглашение на красочный бал цветов.
Не остался без внимания и озимый лук-севок: луковички крепкие, сухие, без малейших признаков гнили – именно то, что нужно для осенней посадки и получения раннего урожая. Завершили этот дачный натюрморт садовые перчатки с когтями и грабли. Перчатки с когтями удобны для рыхления почвы и выполнения мелких работ, а лёгкие грабли незаменимы для уборки листвы и выравнивания поверхности грядок.
Честно говоря, давно не удавалось встретить такой широкий выбор действительно полезных товаров для дачи в одном месте. Фикс Прайс приятно удивил и порадовал!
