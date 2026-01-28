Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Дачники, берите на заметку: в Фикс Прайсе сейчас много нужного для сада и огорода – делюсь находками

Дачники, берите на заметку: в Фикс Прайсе сейчас много нужного для сада и огорода – делюсь находкамиСоздано в Шедевруме

Обычный поход в Фикс Прайс обернулся для опытного огородника настоящим приключением. Словно Алиса, случайно попавшая в Страну чудес, она обнаружила себя в центре подготовки к новому дачному сезону. Магазин явно решил основательно подготовиться к грядущим заботам на грядках.

Взгляд сразу зацепился за укрывную плёнку для теплиц. Плотная на ощупь, аккуратно сложенная, без резкого запаха "химии" – эта плёнка выглядит как надёжный щит для ранних посадок и непредсказуемых весенних заморозков. Это как тёплый плед для нежных ростков. Для создания временных парников и дуг – это просто находка, золотая середина между ценой и качеством.

Рядом красовались коврики для пересадки растений. Этот предмет подобен невидимому герою дачных будней. Он оберегает стол, скамейку и, что немаловажно, нервную систему. Пересаживать рассаду на таком коврике – одно удовольствие. Земля не разлетается во все стороны, а потом всё аккуратно собирается обратно, словно по мановению волшебной палочки.

В разделе инструментов взгляд привлекли простые и лёгкие тяпки и маленькие лопаты. Без лишней вычурности, без нагромождения функций, они кажутся идеальными помощниками для работы в междурядьях и для быстрой прополки. Это словно надёжный друг, который всегда под рукой и никогда не подведёт.

Садовый мешок для листьев на 20 кг стал приятным сюрпризом. Для осенней уборки увядшей листвы и весенней расчистки старой ботвы это настоящий спаситель, особенно если участок обширный, как футбольное поле.

Пистолет-распылитель с тремя коннекторами так же привлёк внимание. Это универсальный инструмент для полива теплицы, клумб и грядок. Запасные коннекторы – приятный и практичный бонус, как второй носок, когда один потерялся, те, кто часто имеют дело со шлангами, оценят такую предусмотрительность.

Отдельной похвалы заслуживает ассортимент рассады: помидоры, огурцы, редис – всё необходимое для стартового набора огородника. Среди цветов были вербена, астры и нарциссы, которые, как правило, отличаются хорошей всхожестью и ярким цветением. Это как приглашение на красочный бал цветов.

Не остался без внимания и озимый лук-севок: луковички крепкие, сухие, без малейших признаков гнили – именно то, что нужно для осенней посадки и получения раннего урожая. Завершили этот дачный натюрморт садовые перчатки с когтями и грабли. Перчатки с когтями удобны для рыхления почвы и выполнения мелких работ, а лёгкие грабли незаменимы для уборки листвы и выравнивания поверхности грядок.

Честно говоря, давно не удавалось встретить такой широкий выбор действительно полезных товаров для дачи в одном месте. Фикс Прайс приятно удивил и порадовал!

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+