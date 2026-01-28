Банальный винегрет в пролете: быстрый и вкусный салат со свеклой — у гостей и домашних только за ушами пищит

Винегрет – это, конечно, хорошо, но иногда душа требует чего-нибудь новенького. Кулинарный блогер Наталья Калнина предлагает забыть про стереотипы и взглянуть на свекольный салат по-новому. Это не просто салат, а настоящий гастрономический взрыв, сочетающий в себе простоту исполнения и доступность ингредиентов. Представьте себе, как обычный набор продуктов превращается в звезду вашего стола!

Этот салат – отличный способ порадовать себя и близких ярким и сытным блюдом, которое подойдёт как для праздничного застолья, так и для обычного ужина в кругу семьи.