Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Банальный винегрет в пролете: быстрый и вкусный салат со свеклой — у гостей и домашних только за ушами пищит

Банальный винегрет в пролете: быстрый и вкусный салат со свеклой — у гостей и домашних только за ушами пищитСоздано в Шедевруме

Винегрет – это, конечно, хорошо, но иногда душа требует чего-нибудь новенького. Кулинарный блогер Наталья Калнина предлагает забыть про стереотипы и взглянуть на свекольный салат по-новому. Это не просто салат, а настоящий гастрономический взрыв, сочетающий в себе простоту исполнения и доступность ингредиентов. Представьте себе, как обычный набор продуктов превращается в звезду вашего стола!

Этот салат – отличный способ порадовать себя и близких ярким и сытным блюдом, которое подойдёт как для праздничного застолья, так и для обычного ужина в кругу семьи.

Список ингредиентов для вашего кулинарного шедевра:

  • Свекла – 500 г (идеально, если свежая, с грядки)
  • Копченая скумбрия (или сельдь) – 1 шт. (около 200 г) – выбирайте рыбу с насыщенным ароматом дымка
  • Картофель – 300 г – сорт "розе" придаст салату нежную текстуру
  • Репчатый лук – 1 шт. – лучше использовать сладкий сорт, например, ялтинский
  • Сахар – 1 ч.л. – для баланса вкусов
  • Уксус 9% – 1 ст.л. – можно заменить яблочным или винным
  • Твердый сыр – 50 г – пармезан добавит пикантности
  • Соль – 1/3 ч.л. – по вкусу
  • Молоко (комнатной температуры) – 50 мл – основа для домашнего майонеза
  • Растительное масло – 100 мл – оливковое extra virgin придаст майонезу особый аромат
  • Горчица (зернистая или дижонская) – 1/2 ч.л. – выберите ту, что вам больше нравится
  • Лимонный сок – 1 ст.л. – для свежести и кислинки

Готовим по шагам: от ингредиентов к гастрономическому восторгу:

  1. Подготовка: Отварите свеклу и картофель до готовности. Остудите, очистите и нарежьте кубиками. Копченую скумбрию (или сельдь) также нарежьте на небольшие кубики. Сыр натрите на мелкой терке. Лук нарежьте тонкими полукольцами, смешайте с сахаром и уксусом и оставьте мариноваться на 15 минут.

  2. Майонез домашний: проще простого! Взбейте молоко комнатной температуры с растительным маслом в блендере до загустения (обычно это занимает около 30 секунд). Добавьте соль, горчицу и лимонный сок, тщательно перемешайте. Этот майонез придаст вашему салату неповторимый, нежный вкус и станет секретным ингредиентом, отличающим его от магазинных вариантов.

  3. Собираем шедевр слоями: Для эффектной подачи используйте кулинарное кольцо. Выкладывайте слои, щедро промазывая каждый домашним майонезом:

    • 1 слой: Половина тертой свеклы
    • 2 слой: Тертый картофель
    • 3 слой: Маринованный лук
    • 4 слой: Кубики копченой рыбы
    • 5 слой: Тертый сыр
    • 6 слой: Оставшаяся свекла. Сверху украсьте майонезной сеточкой.

  4. Финальный штрих: Аккуратно снимите кольцо. Дайте салату настояться в холодильнике минимум 30 минут, чтобы все вкусы соединились и гармонично раскрылись. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Этот салат – это не просто набор ингредиентов, а настоящая симфония вкусов и текстур. Попробуйте, и результат вас приятно удивит! Не бойтесь отходить от рецепта, экспериментировать со специями и добавлять что-то своё, чтобы создать уникальное блюдо. Готовьте с любовью и радуйте своих близких вкусными сюрпризами!

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+