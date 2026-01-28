Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Древняя губка уничтожает прусаков целыми полчищами: 200 тараканов за ночь — «Дихлофосам» и «Машенькам» пора на покой

Древняя губка уничтожает прусаков целыми полчищами: 200 тараканов за ночь — «Дихлофосам» и «Машенькам» пора на покойСоздано в Шедевруме

Присутствие тараканов в доме способно отравить жизнь кому угодно. Эти ночные визитеры размножаются с космической скоростью, превращая борьбу за чистоту в нескончаемую войну. К счастью, в арсенале народной мудрости отыскался способ, который позволит забыть о дорогостоящих и токсичных химикатах. Вы удивитесь, но вашим секретным оружием станет… обычное пиво!

Этим необычным открытием поделилась читательница издания "АиФ-Тюмень", которая лично убедилась в эффективности "пивной терапии". Оказывается, тараканов, как завороженных, притягивает волшебное сочетание сахара и хмеля, составляющих основу пенного напитка. Этот дуэт действует на них как призывный маяк, заманивая в смертельную ловушку.

Пивная крепость: своими руками против тараканьего нашествия

  • Глубокая миска или невысокая кастрюля – послужит временным "карантином" для не прошеных постояльцев. Представьте ее как VIP-зал, из которого, увы, нет выхода.
  • Пористая губка – обеспечит "мягкую посадку" и возможность в полной мере насладиться ароматами хмеля (в последний раз, конечно).
  • Дешёвое пиво – выступает в роли непреодолимой приманки, перед которой не устоит ни один уважающий себя таракан. Чем проще, тем лучше – настоящая классика жанра.
  • Растительное масло – станет той самой "скользкой дорожкой", последней преградой на пути к свободе, непреодолимой стеной для усатых захватчиков.

Строим ловушку: просто, как дважды два

  1. На дно приготовленной ёмкости кладём губку, щедро пропитывая её пивом. Губка здесь – не просто элемент декора, а настоящий аттракцион для тараканов. Она позволяет им не утонуть в пиве, а свободно прогуливаться по его поверхности, вдыхая манящие ароматы.
  2. Внутренние стенки ёмкости тщательно смазываем растительным маслом. Этот хитрый ход создаёт "эффект катка", превращая попытки к бегству в бесполезные усилия.

Принцип действия: как это работает на практике?

Одурманенные манящим ароматом пива, тараканы без раздумий устремляются в ловушку. Но, столкнувшись с предательскими, скользкими стенками, они теряют возможность выбраться обратно и оказываются в плену. Никаких шансов на спасение!

Результат: больше, чем просто успех!

По словам нашей читательницы, поделившейся этой гениальной идеей, эффект превзошёл все самые смелые ожидания. Уже в первую же ночь кастрюля была полна незваных гостей – около двухсот тараканов попались в тщательно расставленные сети! С течением времени количество пойманных особей уменьшалось, однако ловушка исправно продолжала выполнять свою миссию, и даже спустя месяц в неё попадало по несколько тараканов.

Чтобы навсегда изгнать тараканов из вашего жилища, регулярно очищайте ловушку и помните: настойчивость – залог победы в войне с усатыми вредителями. Попробуйте этот простой, доступный и абсолютно безопасный способ, и забудьте о существовании тараканов в вашей квартире. Пиво против тараканов – это не просто решение, это настоящая революция в борьбе за чистоту!

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+