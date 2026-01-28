Никакой скалки и масла: быстрые сырные лепёшки на сухой сковороде — готовлю постоянно

Забудьте о сложной выпечке и скалках. Представляю вашему вниманию рецепт сырных лепешек на сухой сковороде, который станет вашим спасением, когда нужно быстро и вкусно накормить семью или удивить неожиданных гостей. Эти лепешки — не просто еда, это маленькое кулинарное чудо, которое можно приготовить за считанные минуты. Они идеально подойдут к тарелке ароматного супа, станут отличным началом дня или просто порадуют вас в качестве перекуса с чашкой чая.

Вам понадобится: