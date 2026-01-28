Логотип новостного портала Прогород
Никакой скалки и масла: быстрые сырные лепёшки на сухой сковороде — готовлю постоянно

Забудьте о сложной выпечке и скалках. Представляю вашему вниманию рецепт сырных лепешек на сухой сковороде, который станет вашим спасением, когда нужно быстро и вкусно накормить семью или удивить неожиданных гостей. Эти лепешки — не просто еда, это маленькое кулинарное чудо, которое можно приготовить за считанные минуты. Они идеально подойдут к тарелке ароматного супа, станут отличным началом дня или просто порадуют вас в качестве перекуса с чашкой чая.

Вам понадобится:

  • 200 мл кефира — основа нашей нежности
  • 1 крупное яйцо — для связки ингредиентов
  • 70-100 г твердого сыра (например, "Российский") — душа лепешек
  • 80-100 г пшеничной муки (примерно 4-5 столовых ложек с горкой) — для создания идеальной текстуры
  • ½ чайной ложки соды — секрет воздушности
  • ½ чайной ложки соли — для баланса вкуса
  • Зелень укропа или петрушки (по желанию) — яркий акцент
  • Зубчик чеснока (по желанию) — для пикантной нотки

Процесс приготовления:

  1. Возьмите миску и слегка взбейте яйцо с солью вилкой. Эта небольшая подготовка позволит ингредиентам лучше соединиться.
  2. Добавьте кефир комнатной температуры и соду, тщательно перемешайте. Если кефир не очень кислый, буквально несколько капель лимонного сока помогут соде "сработать" и придать лепешкам пышность.
  3. Натрите сыр на крупной терке. Чем больше сыра, тем ярче вкус! Мелко порубите зелень. Добавьте сыр и зелень в кефирную смесь. Если вы любите пикантные блюда, натрите туда же зубчик чеснока на мелкой терке.
  4. Начните постепенно добавлять просеянную муку, аккуратно размешивая тесто ложкой. Ваша цель — добиться консистенции густой сметаны, как для оладий. Не переборщите с мукой, иначе лепешки получатся жесткими. Ориентируйтесь на консистенцию — возможно, вам понадобится чуть больше или меньше муки, чем указано в рецепте.
  5. Разогрейте сухую сковороду с толстым дном на среднем огне. Это важно, чтобы лепешки равномерно пропеклись и не подгорели.
  6. Выкладывайте тесто столовой ложкой на сковороду, формируя небольшие лепешки. Накройте сковороду крышкой и жарьте 2-3 минуты, пока поверхность не станет матовой и не появятся пузырьки.
  7. Переверните лепешки, снова накройте крышкой и жарьте еще 1-2 минуты, до золотистой корочки.
  8. Готовые лепешки складывайте стопкой на тарелку. По желанию, смажьте каждую лепешку небольшим кусочком сливочного масла — это придаст им еще больше нежности и аромата. Главное — подавайте лепешки сразу, пока они горячие и особенно вкусные.

Эти сырные лепешки станут вашим любимым блюдом, когда хочется чего-то простого, вкусного и быстрого. Приятного аппетита!

