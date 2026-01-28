Гортензия больше не в моде – сад завоевывает новый эффектный кустарник: цветет все лето и до самых заморозков

Несомненно, пышность гортензий завораживает, однако их капризный характер порой отталкивает увлеченных садоводов. В противовес им выступает стойкий кустарник с неувядающей красотой, словно рыцарь в сверкающих доспехах, готовый покорить своим беспрерывным обаянием – пентас ланцетный. Его главное оружие – продолжительное, завораживающее цветение, начинающееся с первыми лучами летнего солнца и длящееся до самых осенних заморозков.

Представьте себе сад, утопающий в феерии красок с первых дней лета до поздней осени, где вместо увядающих гортензий во всей красе сияет пентас, словно яркая жемчужина, рассыпанная на изумрудном ковре.