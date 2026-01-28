2 яйца и капуста — а на выходе аппетитная лепёшка: на завтрак домашние будут требовать только её вместо надоевших каш

Утренний ритуал надоел до оскомины? Хочется чего-то новенького, простого и в то же время аппетитного, что взбодрит и порадует близких? Забудьте о кашах и бутербродах – приготовьте капустную лепешку! Это блюдо, словно фокус, превращает обычную белокочанную капусту в кулинарный шедевр, способный покорить любое сердце (и желудок).

Представьте: еще вчера в холодильнике грустил вилок капусты, а сегодня он, словно переродившийся феникс, превращается в румяное, сытное и ароматное угощение, которое согреет душу и подарит заряд энергии на весь день.