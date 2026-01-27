Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Прихожу с улицы и сразу кладу пакетик чая в обувь - хитрый трюк, о котором мне еще дед рассказывал. Берите на заметку

Прихожу с улицы и сразу кладу пакетик чая в обувь - хитрый трюк, о котором мне еще дед рассказывал. Берите на заметкунейросети

Не спешите выбрасывать любимые кроссовки или туфли, если они начали издавать неприятный запах. Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогие и не всегда эффективные спреи, попробуйте простой и оригинальный способ – используйте обычные пакетики черного чая.

Этот метод, возможно, покажется вам странным, но он действительно работает, нейтрализуя неприятные запахи и возвращая вашей обуви свежесть.

Почему обувь начинает пахнуть "не так"

Влага и тепло, царящие внутри нашей обуви, создают идеальную среду для размножения бактерий и грибков. Эти микроорганизмы выделяют продукты жизнедеятельности, которые и являются причиной неприятного запаха. Простое проветривание часто не помогает, так как бактерии продолжают размножаться на стельках и внутренних поверхностях.

Черный чай – секретное оружие против запаха

В чем же секрет черного чая? Все дело в танинах – дубильных веществах, которые содержатся в чайных листьях. Танины обладают антибактериальными и дезодорирующими свойствами. Они способны поглощать запахи и подавлять рост бактерий, тем самым устраняя причину неприятного аромата. Кроме того, чайные листья абсорбируют влагу, что также способствует созданию менее благоприятной среды для микроорганизмов.

Как использовать чайные пакетики для борьбы с запахом: пошаговая инструкция

Этот метод прост в применении и не требует никаких специальных навыков:

  1. Возьмите 2-3 пакетика черного чая на каждую пару обуви. Используйте обычный черный чай, без ароматизаторов и добавок. Подойдут как использованные, так и новые пакетики. Важно: если используете использованные пакетики, убедитесь, что они хорошо просушены.
  2. Поместите сухие пакетики чая внутрь обуви, поближе к носку - именно там скапливается больше всего влаги и размножаются бактерии.
  3. Оставьте пакетики в обуви на несколько часов, а лучше на ночь (8-10 часов). За это время танины впитают неприятные запахи и подавят рост бактерий.
  4. Утром выньте пакетики из обуви. При необходимости, протрите внутреннюю поверхность обуви сухой тряпкой.

Советы для усиления эффекта и долгой свежести обуви

Чтобы этот метод был максимально эффективным, примите во внимание следующие рекомендации:

  • Перед использованием пакетиков чая убедитесь, что обувь сухая.
  • Для усиления эффекта можно слегка увлажнить чайные пакетики перед тем, как поместить их в обувь. Однако, не переусердствуйте - пакетики должны быть лишь слегка влажными, а не мокрыми.
  • Проветривайте обувь после использования чайных пакетиков.
  • Не забывайте о регулярной гигиене обуви: чистите стельки, используйте дезодоранты для обуви и носите носки из натуральных, дышащих материалов.

Этот простой и экологичный метод – отличная альтернатива дорогим спреям и химическим дезодорантам. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько хорошо обычный черный чай справляется с неприятными запахами в обуви, возвращая ей свежесть и чистоту.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+