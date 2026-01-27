Прихожу с улицы и сразу кладу пакетик чая в обувь - хитрый трюк, о котором мне еще дед рассказывал. Берите на заметку

Не спешите выбрасывать любимые кроссовки или туфли, если они начали издавать неприятный запах. Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогие и не всегда эффективные спреи, попробуйте простой и оригинальный способ – используйте обычные пакетики черного чая.

Этот метод, возможно, покажется вам странным, но он действительно работает, нейтрализуя неприятные запахи и возвращая вашей обуви свежесть.