Берем кефир и творог — через 10 минут на столе лепешки вкуснее сырников: просто, быстро и сытно

Сырники – это, конечно, классика завтрака, но зачем ограничиваться одним вариантом, когда мир полон вкусных и быстрых рецептов? Творожные лепешки на кефире – вот отличная альтернатива, которая готовится практически мгновенно из простых ингредиентов, которые всегда найдутся в холодильнике. Нежные, сытные и невероятно аппетитные – они станут вашим любимым утренним блюдом.

Секрет нежных и воздушных лепешек: правильные ингредиенты

Главное в этом рецепте – баланс творога и кефира. Именно он обеспечивает легкость и воздушность лепешек. Вам понадобятся: