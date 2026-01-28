Как сообщает PRIMPRESS, в продукции нескольких российских производителей обнаружили вредные заменители молочных жиров, что вызывает серьезные вопросы у экспертов, как если бы вместо золота в сундуке нашли позолоченную медь.

Российская система качества (Роскачество) провела ревизию одного из самых любимых продуктов россиян – голландского сыра. Результаты стали неприятным сюрпризом: далеко не все производители честны с покупателями, и некоторые образцы оказались небезопасны, словно мина замедленного действия.

Голландский сыр пользуется огромной популярностью в России и является незаменимым ингредиентом множества блюд, от бутербродов на завтрак до изысканных сырных тарелок на праздничном столе. Именно поэтому Роскачество решило проверить этот вид сыра, чтобы предоставить потребителям чёткий ориентир: какие марки предлагают достойный продукт, а какие – обманывают ожидания, как недобросовестные фокусники.

Нарушения стандартов: пальмовое масло выдают за молоко

Роскачество выявило, что некоторые производители из Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Курской области и Ставропольского края, в погоне за прибылью, добавляют в сыр растительные жиры вместо молочных, словно подменяют драгоценный камень дешёвой подделкой. Эксперты предупреждают, что такие заменители, при регулярном употреблении, наносят вред здоровью, подобно удару исподтишка. Особенно это опасно, если употреблять сыр в больших количествах.

"Чёрный список" Роскачества: кого стоит избегать?

После проверки, "голландский" сыр из перечисленных регионов был занесён в "чёрный список" Роскачества, словно получил позорную метку. Специалисты подчёркивают важность выбора производителя, так как отклонения от стандартов напрямую влияют на качество продукта и могут негативно сказаться на организме, как плохая экология влияет на наше самочувствие.

Советы по выбору натурального сыра от Роскачества

Чтобы не ошибиться и купить настоящий сыр, а не его имитацию, Роскачество рекомендует:

Внимательно изучать состав: отсутствие растительных жиров – верный признак натуральности сыра, словно паспорт, подтверждающий подлинность.

отсутствие растительных жиров – верный признак натуральности сыра, словно паспорт, подтверждающий подлинность. Искать знаки качества: продукция, прошедшая проверку Роскачества, соответствует стандартам безопасности, как знак "Одобрено" от опытного эксперта.

продукция, прошедшая проверку Роскачества, соответствует стандартам безопасности, как знак "Одобрено" от опытного эксперта. Сравнивать цены: подозрительно низкая цена часто указывает на использование дешёвых заменителей, как красная цена сигнализирует о распродаже неликвида.

Выбор за потребителем: берегите своё здоровье

Исследование Роскачества показало, что при выборе голландского сыра важно отдавать предпочтение проверенным брендам и тщательно изучать состав продукта, ведь от этого зависит не только вкус блюда, но и ваше здоровье.

Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также: