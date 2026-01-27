Логотип новостного портала Прогород
В "Светофор" за белорусской тушенкой: распаковка трех банок с консервами

В "Светофор" за белорусской тушенкой: распаковка трех банок с консервамиФото из архива "ПроГорода"

Заманчивая низкая цена в дискаунтерах словно магнит притягивает взгляд, но в случае с мясными консервами она часто становится сигнальной ракетой, предупреждающей о подвохе в составе. Сравнение классической тушёнки с продукцией из сети "Светофор" наглядно демонстрирует, как радикально меняется рецептура ради снижения стоимости. Это как сравнивать сочный стейк из ресторана с котлетой из фастфуда.

Тушёнка из "Светофора": что скрывается за низкой ценой?

Возьмём для примера банку "Селянской" из обычного супермаркета, стоимостью 142 рубля. Её содержимое полностью оправдывало ожидания: крупные куски говядины, прозрачный бульон, насыщенный вкус томлёного мяса, словно приготовленного по бабушкиному рецепту.

В "Светофоре" банка с похожей этикеткой обойдётся в 94 рубля. Первый же взгляд на состав объясняет секрет такой щедрости: мясной фарш, шкуры, вода, стабилизатор Е536 и мука. После открытия обнаруживается однородная масса с излишне солёным привкусом и желеобразной консистенцией, больше напоминающая корм для животных, чем тушёнку. Складывается впечатление, что некоторые производители создают специальные "облегчённые" версии для дискаунтеров, жертвуя традиционной рецептурой ради снижения себестоимости.

Ещё более красноречивой оказалась банка "от Оршанского мясокомбината" за 105 рублей. Надпись "говядина" на этикетке вступает в противоречие с составом, в котором красуются свиные головы и шкуры. Содержимое источает резкий запах, обладает рыхлой текстурой и покрыто толстым слоем жира, что делает его непригодным для употребления в пищу. Это как купить билет в цирк, а попасть на скотный двор.

Как не прогадать с выбором мясных консервов в дискаунтере?

Это не означает, что в дискаунтерах невозможно найти качественные товары. Тот же "Светофор" предлагает вполне приличный консервированный горошек. Однако к выбору мясных консервов здесь стоит подходить с особой осторожностью, словно к разминированию бомбы.

Следуйте простым правилам. Если цена на тушёнку значительно ниже среднерыночной, состав, скорее всего, оставляет желать лучшего. Внимательно изучайте список ингредиентов перед покупкой. Наличие фарша, шкур, стабилизаторов и растительных компонентов сигнализирует о замене натурального сырья. Даже известный бренд на этикетке не гарантирует, что внутри окажется классический продукт, ведь производители часто выпускают удешевлённые версии специально для определённых сетей, как фальшивые банкноты, похожие на настоящие лишь на первый взгляд.

Перед оплатой убедитесь в целостности банки. Ржавчина, деформация или вздутое дно – веские причины отказаться от покупки, поскольку это может указывать на нарушение технологии производства или условий хранения.

Получается, что экономия на консервах в дискаунтере требует повышенной бдительности. Зачастую сэкономленные копейки оборачиваются не только разочарованием во вкусе, но и непригодностью продукта, что приводит к прямым убыткам, как скупой платит дважды. Гораздо разумнее выбрать проверенные позиции, даже если их цена на 20-30% выше дешёвых аналогов на соседней полке, чтобы избежать риска отравиться сомнительным продуктом.

