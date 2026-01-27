Стюардесса рассказала, почему в самолет никогда нельзя надевать джинсы или кроссовки

Фото из архива "ПроГорода"

Все знают поговорку "встречают по одёжке", но мало кто переносит этот принцип на высоту 10 000 метров. Опытные бортпроводники говорят: ваш внешний вид – это ваш Sky Priority. Стильный и презентабельный облик может стать ключом к более комфортному классу обслуживания во время авиаперелёта. Забудьте о джинсах и кроссовках – сегодня мы отправляемся на небесный апгрейд. Как одеться, чтобы лететь первым классом (даже если у вас эконом)

Прощай, кэжуал: создайте иллюзию "своего" Оставьте повседневный гардероб для прогулок по городу. Для дам это может быть элегантный комплект из черных брюк и пиджака, либо классическое платье, подчёркивающее фигуру. Мужчинам лучше надеть рубашку с чиносами или брюками. Ваша задача – создать образ опытного путешественника, для которого эконом-класс – лишь временное неудобство, а не привычная обстановка. Пусть стюардессы видят в вас потенциального часто летающего пассажира, привыкшего к комфорту.