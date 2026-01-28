5 суперских находок для кухни с Wildberries и Ozon, про которые все меня спрашивают: "где взять такие же?"

Стеклянная симфония на кухне: 5 аксессуаров, без которых не представляю процесс готовки

Если вы разделяете мою любовь к кухонной утвари, в которой функциональность сочетается с эстетикой, этот обзор может оказаться полезным. Я подготовила личный рейтинг из пяти стеклянных аксессуаров, которые упрощают процесс приготовления пищи, привнося в кухонное пространство нотки уюта и стиля. Это мой личный опыт, без рекламных вставок – только проверенные временем и полюбившиеся предметы.

Этот предмет стал незаменимым помощником в домашней консервации. Квашеная капуста, чайный гриб, соленья и маринады – всё получается легко и удобно. Представьте: процесс превращения обычной капусты в хрустящую и ароматную квашеную, не требующий особых усилий. Баллон обладает рядом преимуществ: широкое горлышко для быстрого заполнения и очистки, стеклянная крышка с силиконовым уплотнителем, обеспечивающая надёжную герметизацию без использования пластика. Крышка плотно прилегает, словно запирая внутри все ароматы и вкусы.

IKEA – "Бак для хранения продуктов, стекло, 3.3 л", около 2600 рублей (обратите внимание на крышку).

Wildberries и Ozon – ищите по запросу "стеклянная банка для ферментации 3.3 л". Лайфхак: подпишитесь на уведомления о снижении цены, чтобы купить со скидкой.

Миниатюрные стеклянные баночки из-под йогурта "Коломенский" (150 мл).

Этот совет – настоящая находка для хранения и приготовления небольших порций. Баночки идеально подходят для:

Приготовления домашних десертов и йогуртов – порционных, всегда свежих.

Хранения специй, соусов, мёда. Они аккуратно размещаются на полке, словно маленькие сокровища.

Засолки мелких деликатесов, например, икры.

Организации мелочей – пуговиц, бисера, швейных принадлежностей. Бонус: дополнительные крышки можно приобрести отдельно. Ищите в интернете "крышки для банок Коломенский йогурт". Доступны как простые пластиковые (синие, бежевые), так и более стильные варианты – бамбуковые с уплотнителем (стоят немного дороже).

Жаропрочная стеклянная миска от Pyrex (объём 1,6 л).

Эта универсальная миска выручает в самых разных кулинарных ситуациях, словно надёжный компаньон. Она полезна для:

Замешивания теста (для блинов, пирогов, печенья).

Подготовки и сервировки салатов и соусов. Высокие прозрачные стенки создают аппетитный вид, а состав ингредиентов всегда на виду.

Разогрева блюд в микроволновке. Стекло выдерживает высокие температуры, исключая выделение вредных веществ.

Заморозки супов и бульонов.

Где найти: "Твой дом", METRO, онлайн-маркетплейсы. Искать по запросу: "Pyrex жаропрочная миска 1,6 л с крышкой".

Стеклянная конфетница-ёлочка (900 мл).

Это не просто функциональный предмет для хранения сладостей, а оригинальное украшение новогоднего стола, создающее праздничную атмосферу. Конфетницу можно использовать для орехов, конфет, печенья или просто как стильный элемент декора, привлекающий внимание. Станет отличным подарком для любой хозяйки.

Искать по запросу: "Конфетница стеклянная ёлочка 900 мл". Совет: сравните цены у разных продавцов, чтобы найти выгодное предложение.

Стеклянный салатник с ручкой от Ramat.

Этот салатник не только красив, но и невероятно удобен в использовании. Высокие прозрачные стенки демонстрируют слои салата, словно произведение искусства, а удобная ручка делает подачу салата к столу комфортной и эстетичной. Салатник подходит для подачи фруктов, холодных закусок и даже замешивания теста. Мне нравится, что крышки от других моих стеклянных ёмкостей подходят к этому салатнику – это удобно.

Искать по запросу: "Ramat стеклянный салатник с ручкой". При выборе обращайте внимание на материал: можно найти салатники из прозрачного, цветного стекла, из керамики или жаропрочного стекла.

Стеклянная посуда: практичность и эстетика.

Стекло – материал, не впитывающий запахи, безопасный для здоровья и долговечный. Визуально стеклянная посуда украшает любую кухню и делает процесс приготовления пищи более приятным. Правильно подобранные стеклянные предметы не только делают кухню более стильной, но и повышают её функциональность.

Информация основана на личном опыте, не является рекламой.

