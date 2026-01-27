Роскошный сад за сущие копейки: 10 неприхотливых многолетних цветов

Красивый сад – не всегда признак больших вложений. В моём дворе сейчас цветёт более десятка роскошных многолетних растений, и практически все они появились благодаря случаю, удачному обмену или стали подарком от щедрых соседей. Один только пионовый куст с огромными, как десертные тарелки, цветами – презент от соседки, просто предложившей корешок со словами: "Посади, не пожалеешь". Теперь этот уголок сада – моя гордость, за которую многие готовы выложить немалую сумму.

Решил поделиться опытом – рассказать о проверенных, неприхотливых, но в то же время эффектных многолетниках, которые часто можно встретить в садах увлечённых садоводов, но которые иногда остаются в тени новых модных тенденций.