Свекровь научила меня делать "правильные" вареники: теперь получается намного вкуснее, чем раньше

Приближается Старый Новый год – время, когда традиции оживают, а дом наполняется теплом и уютом. Предлагаю заглянуть в кулинарную книгу нашей семьи и приготовить вареники с капустой по рецепту моей свекрови. Эти вареники – спасение для постящихся, ведь тесто создаётся без яиц и молока, оставаясь при этом удивительно послушным и эластичным – словно живое в руках. Оно не расклеивается при варке и идеально сочетается с сочной капустной начинкой и ароматным жареным луком. "Свекровь научит плохому?" – эта фраза стала девизом нашей семьи, когда речь заходит о кулинарии.

Начинаем священнодействие:

Первым делом приготовим начинку, ведь она должна успеть остыть, словно остывает пыл после жаркого спора. Капусту шинкуем тонко-тонко, почти как паутинку – так она станет особенно нежной в готовых варениках. Морковь превращаем в золотую стружку с помощью мелкой тёрки, добавляя красок в будущее блюдо. Лук нарезаем мелкими кубиками, словно драгоценные камни – именно он придаст начинке неповторимый аромат.

Разогреваем в сковороде небольшое количество растительного масла – словно готовим сцену для кулинарного представления. Всыпаем нарезанный лук и пассируем его примерно минуту – он должен стать прозрачным, как утреннее небо после дождя. Затем добавляем тёртую морковь, перемешиваем и обжариваем вместе около трёх минут, не забывая помешивать, чтобы овощи не пригорели и не испортили всё впечатление.

Теперь отправляем в сковороду нашинкованную капусту, тщательно перемешиваем и тушим на среднем огне, постоянно помешивая – как дирижёр управляет оркестром, так и мы управляем процессом приготовления. Спустя 8-10 минут добавляем соль – чайную ложку (без горки) на 600 грамм капусты будет вполне достаточно – и чёрный молотый перец по вкусу. Тушим ещё около пяти минут. Важно помнить – капуста любит соль, но её легко пересолить, поэтому подходим к этому этапу с осторожностью и добавляем соль постепенно, пробуя начинку на вкус.

Начинка готова – отставляем сковороду в сторону и даём ей полностью остыть – как остывает свежезаваренный чай, чтобы не обжечься.

Переходим к приготовлению теста. Оно у нас будет на воде – простое, как дважды два, зато результат превзойдёт все ожидания. В горячую воду (около 70 градусов – как вода для заваривания зелёного чая) добавляем чайную ложку соли, перемешиваем до полного растворения и выливаем получившийся раствор в муку. Добавляем две столовые ложки растительного масла без запаха и начинаем замешивать тесто.

Оно быстро превращается в гладкий и эластичный комок, словно пластилин в руках умелого скульптора. С ним легко работать – оно не липнет к рукам и после варки остаётся лёгким и воздушным. Это универсальное тесто – оно идеально подходит не только для вареников, но и для пельменей.

Накрываем тесто пищевой плёнкой и оставляем на 20 минут при комнатной температуре – даём ему отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей работой.

Затем слегка смазываем руки растительным маслом, обминаем тесто и делим его на четыре равные части – как делят пиццу на четверых друзей. Тесто, с которым не работаем, кладём под плёнку, чтобы оно не обветрилось и не потеряло свою эластичность. Берём один кусочек теста и раскатываем его в тонкий жгутик, словно змею. Затем нарезаем жгутик на маленькие кусочки, словно на пельмени. Каждый кусочек приплющиваем ладонью, превращая его в небольшую лепёшку, а затем раскатываем её скалкой в тонкий круг (толщиной 1-1,5 мм).

Кладём раскатанную лепёшку на ладонь, немного сгибая её, чтобы образовалось углубление. В это углубление аккуратно выкладываем начинку, стараясь не задеть края теста, чтобы потом можно было легко и надёжно слепить вареник. Плотно защипываем края пальцами, формируя красивый и аккуратный вареник – как скульптор создаёт свои шедевры. Можно оставить вареник в таком виде, а можно придать ему более изысканный вид, сформировав фигурный край – тут всё зависит от вашего желания и фантазии. Повторяем процесс, пока не слепим все вареники.

Часть вареников можно заморозить, чтобы насладиться их вкусом в любое удобное время. Для этого выкладываем их на посыпанную мукой доску или поднос и убираем в морозильную камеру. Остальные вареники готовим сразу.

Ставим на плиту большую кастрюлю с водой, добавляем соль и доводим до кипения – как готовят воду для чая. Когда вода закипит, ложкой создаём в центре воронку и аккуратно опускаем в неё вареники – это поможет им не слипнуться между собой.

После того как вареники всплывут на поверхность, варим их ещё 3-4 минуты, чтобы они хорошо приготовились и не остались сырыми внутри. Затем аккуратно достаём вареники из кастрюли с помощью шумовки и выкладываем на тарелку.

Щедро посыпаем вареники жареным луком, который мы заранее обжарили до золотистой корочки на небольшом количестве растительного масла. Лук можно немного подсолить и поперчить в процессе жарки, чтобы он приобрёл ещё более насыщенный вкус. По желанию, можно добавить ложечку сметаны – её нежный вкус прекрасно дополнит капустную начинку и жареный лук.

Ингредиенты для кулинарного волшебства:

Для теста:

  • Вода – 300 мл (тёплая)
  • Соль – 1 чайная ложка
  • Растительное масло – 2 столовые ложки
  • Мука – 500 г

Для начинки:

  • Капуста – 600 г
  • Лук – 1 большая головка
  • Морковь – 1 крупная
  • Соль – 1 чайная ложка (или по вкусу)
  • Чёрный молотый перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Для ароматной посыпки:

  • Лук – 1-2 головки
  • Соль – щепотка
  • Чёрный молотый перец – щепотка
  • Растительное масло – для жарки

