1 ст. л. на 1 л. воды — и декабрист цветет круглый год: шлюмбергера одарит мощными бутонами — должен знать каждый цветовод

Шлюмбергера, известный как декабрист или рождественник, обычно расцветает с приближением зимы, украшая яркими и необычными цветами унылый пейзаж за окном. Опытные цветоводы знают, что с помощью подкормок можно разбудить растение раньше времени, наслаждаясь красотой бутонов задолго до зимы.

Одним из эффективных удобрений для декабриста является банановая кожура. Этот доступный и экологичный продукт – настоящий кладезь полезных микроэлементов, необходимых для роста и цветения. В банановой кожуре содержатся магний, азот, фосфор и калий – вещества, словно магические ключи, открывающие дверь к формированию цветочных бутонов и обеспечивающие их развитие.